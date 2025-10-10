Trump presume de "paz duradera" en Oriente Próximo mientras estalla su enfado con Sánchez: "Ha perdido la paciencia con España"

David Alandete, corresponsal de COPE y TRECE en Washington, analizó en El Cascabel la reacción de Donald Trump tras anunciar el alto el fuego entre Israel y Hamás, y su dura advertencia hacia España por su bajo gasto en defensa. El periodista explicó que el expresidente estadounidense “vive este momento como un triunfo personal”, aunque advirtió que “este acuerdo es solo una primera fase, muy difícil de mantener en el tiempo”.

"Trump se ve ya como ganador del Nobel de la Paz"

Alandete relató que Trump apareció “pletórico en la reunión del gabinete, convencido de que ha logrado una paz realmente duradera”. Sin embargo, matizó que no se trata de un acuerdo definitivo: “Esto es solo el comienzo de algo más ambicioso”.

El corresponsal recordó que la estrategia de Trump “se basa en ejercer máxima presión y luego retirarla, siguiendo su propio manual de negociación de ‘El arte del trato’”. En ese sentido, explicó que el expresidente “ha amenazado a Hamás con su destrucción y ha presionado a Israel advirtiéndole de la pérdida de acceso a armamento crucial”.

Pese a esa visión triunfalista, Alandete fue claro: “Los que hemos vivido en la zona sabemos que es muy difícil que un acuerdo así sea permanente. Hay una animosidad que se remonta a la creación del Estado de Israel, si no antes”.

Y añadió que, en cualquier caso, Trump “ya se considera ganador del Nobel de la Paz, aunque no se lo den. En su mente, ya ha alcanzado ese reconocimiento”.

"No creo que el Nobel se lo den, pero tiene apoyos poderosos"

Consultado por las opciones reales de que Trump reciba el Nobel, Alandete recordó que “los últimos galardonados han sido demócratas, desde Obama a Al Gore o Jimmy Carter”. “El último republicano que lo ganó fue Teddy Roosevelt, hace más de un siglo”, señaló.

Sobre las nominaciones, el periodista detalló que “han presentado su candidatura el presidente del Congo, el de Pakistán, los líderes de Armenia y Azerbaiyán, y los familiares de las víctimas de los ataques de Hamás en 2023”. Sin embargo, insistió: “No creo que se lo den, aunque tenga apoyos importantes dentro del Partido Republicano”.

"Trump ha perdido la paciencia con Sánchez"

El corresponsal también se refirió a la polémica del día: la sugerencia de Trump de “expulsar a España de la OTAN” por su bajo gasto en defensa. “Hoy ha estallado”, afirmó Alandete. “Trump llevaba tiempo evitando el tema de España, pero esta vez ha decidido mencionarlo él mismo y lanzar esa amenaza como una forma de presión”.

El periodista aclaró que el Tratado del Atlántico Norte “no contempla ninguna cláusula de expulsión, pero la declaración refleja un serio malestar”. Para Washington, explicó, “es inconcebible que España siga tan por debajo del 2% de gasto militar, mientras países como Finlandia, recién llegados, ya cumplen el objetivo”.

Cordon Press



“Lo que más molesta a la Casa Blanca no es el fondo, sino la forma, la actitud del Gobierno español. Meloni, por ejemplo, se esfuerza en contemporizar con Trump, pero Sánchez prefiere decir que se centra en el Estado del bienestar, como si eso estuviera reñido con la defensa”, destacó.

En conclusión, Alandete advirtió: “Trump está perdiendo la paciencia con España, y eso puede traer consecuencias muy serias en la relación bilateral. Estados Unidos considera que España es frontera de riesgo frente al yihadismo, y no entiende esta postura”.