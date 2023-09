La rebaja de condena a un miembro de La Manada ha reavivado el conflicto político por la aplicación de la ley del solo sí es sí: el PP ha atacado duramente al Gobierno por haberse tomado "a broma" la violencia sexual, el Ejecutivo en funciones ha asegurado que se toma "muy en serio" a las víctimas, y la ministra de Igualdad ha denunciado que esta decisión judicial vuelve a cuestionar la gravedad de la violación de los Sanfermines de 2016.

Las revisiones de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual provocaron la mayor crisis en el Gobierno de coalición y un gran escándalo social que pareció amainar tras la contrarreforma política pactada por PSOE y PP.



Estos "efectos indeseados" de la ley, como los calificó el Ejecutivo, también fueron arma arrojadiza durante las últimas campañas electorales de las municipales, autonómicas y generales. Este martes, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de rebajar la pena un año a Ángel Boza, uno de los cinco autores de la violación grupal de Pamplona, ha reabierto la contienda política.



Con dureza ha reaccionado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha lamentado "profundamente" esta rebaja y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser el que se ha "tomado más a broma los abusos sexuales y las violaciones".



Núñez Feijóo ha sostenido que esta rebaja venía dentro de lo previsible ante una ley mal hecha "cuando se toma de forma frívola temas tan importantes como la violación o el abuso sexual" y que la gente se dará cuenta a partir de esta sentencia de que este Gobierno ni es feminista ni apoya a las mujeres.



En esta línea, la portavoz parlamentaria del PP Cuca Gamarra ha incidido en que "Sánchez aprobó la Ley para perseguir a las manadas y ha terminado beneficiándolas".



También desde el PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado de "falacia de este Gobierno con el feminismo", que "ha utilizado a las mujeres, empezó especialmente con La Manada y ahora resulta que ha sido la propia Manada la beneficiada".



Ante estas declaraciones, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha criticado que el líder del PP "frivolice" con esta rebaja de pena, ha afirmado que no es "consciente ni de lo que dice" y ha asegurado que el Ejecutivo "se toma muy en serio" a las víctimas.



"Hoy nuestro pensamiento tiene que estar con la víctima, acompañarla, como lo hemos hecho siempre", ha sostenido Rodríguez, que ha defendido la ley porque "da esa protección integral a la víctima desde el primer momento hasta un acompañamiento en el futuro con todas las necesidades que pudiera necesitar".



La ministra de Igualdad también ha lamentado esta decisión judicial, que ha calificado de "muy dolorosa", especialmente para la víctima, al tiempo que ha denunciado que supone "cuestionar de nuevo la gravedad de la violación no responde al mandato de la ley del sólo sí es sí"



Su compañera y líder de UP, Ione Belarra, cree que esta revisión es "incomprensible" y se ha referido a una reacción machista que "opera desde muchos lugares". También Sumar ha lamentado el contenido de esta sentencia: "No nos gusta", ha precisado su portavoz en el Congreso, Marta Lois.



Por último, la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola (UPN), ha lamentado "muchísimo" la rebaja de la condena y ha dicho que la ley del sólo sí es sí" es "lo peor que le ha ocurrido a este país".