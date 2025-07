Tensión contenida en Torre Pacheco: el alcalde pide calma y refuerzos policiales ante los disturbios nocturnos

La situación en Torre Pacheco ha dado un giro esta noche hacia la tranquilidad, tras varios días de tensión por los disturbios que se han producido en el barrio de San Antonio. El alcalde del municipio, Pedro Ángel Roca, ha explicado en declaraciones a El Cascabel que aunque se respira “calma tensa”, la presencia de un amplio dispositivo policial ha evitado enfrentamientos y mantiene vigilados a los grupos que aún permanecen en las calles.

“Esta noche están más tranquilas, se ve menos gente que viene de fuera. Hay un grupo inmigrante en la calle, pero no se han producido incidentes gracias al despliegue de la Guardia Civil y la Policía Local”, ha explicado el alcalde. El foco sigue siendo el barrio de San Antonio, donde los residentes inmigrantes temen ser atacados por grupos que se han desplazado desde otros municipios, una dinámica que se ha repetido en las noches anteriores.

“No queremos salvadores: sabemos convivir en paz”

El alcalde ha querido dejar claro que los ciudadanos de Torre Pacheco no son los responsables de los actos violentos, y ha señalado directamente a personas llegadas de fuera como instigadoras de los enfrentamientos: “Gente del municipio apenas participa en esos grupos, lo que ha pasado estos días ha sido promovido por quienes vienen de fuera”.

Pedro Ángel Roca ha sido contundente al pedir que dejen a Torre Pacheco “resolver sus propios problemas”. “Llevamos conviviendo más de 30 años. Es cierto que hay delincuencia juvenil, pero para eso están las fuerzas de seguridad. Lo que no necesitamos es gente de fuera que venga a enfrentarse a nuestros vecinos”, ha advertido.

EFE Jóvenes reunidos por la noche en el barrio de San Antonio en Torre Pacheco, Murcia, donde desde hace tres días nueve personas han sido detenidas por los disturbios nocturnos

El origen de la crisis se remonta a la agresión a un vecino de 68 años por parte de un joven, presuntamente sin motivo aparente. Este hecho, ampliamente difundido por redes sociales, desencadenó los altercados y ha generado un clima de miedo en el municipio. La detención del agresor y de dos colaboradores, ninguno de ellos residente en Torre Pacheco, podría marcar un punto de inflexión. “Espero que eso calme los ánimos”, ha dicho el alcalde.

“Si esto sigue una semana más, será la ruina del pueblo”

A pesar de la mejora en el ambiente, el impacto económico ya es visible. Comercios cerrados, terrazas vacías y miedo entre los vecinos. “Por la noche, el centro del pueblo está vacío. Estamos perdiendo dinero, los bares están cerrados por miedo y eso es lo que no queremos”, ha lamentado Roca.

El municipio cuenta con un 30% de población inmigrante —alrededor de 15.000 personas— provenientes de más de 90 nacionalidades. “Muchos de ellos son empresarios, comerciantes o trabajadores del campo. Es injusto que paguen todos por la acción de unos pocos”, ha defendido. La violencia reciente ha sido protagonizada por tres jóvenes no residentes, ha puntualizado el alcalde, y ha reiterado que “los vecinos inmigrantes de Torre Pacheco no son responsables de estos hechos”.

EFE El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, atiende a medios de comunicación

Ante la escalada de tensión, el regidor pide refuerzos. “Llevamos años reclamando más dotación de Guardia Civil, incluso antes de esta delegada del Gobierno. Necesitamos más medios para atajar la delincuencia”. También ha reconocido el contacto directo con la Delegación del Gobierno y el presidente de la Región de Murcia desde el primer día, lo que considera una buena señal de cooperación institucional.

El mensaje final de Pedro Ángel Roca ha sido claro: “Estamos preocupados. La situación no puede prolongarse más. No queremos más violencia, queremos seguridad, y para eso necesitamos dejar trabajar a la policía, no a los justicieros. Torre Pacheco no se merece esta situación”.

La calma de esta noche podría ser el primer paso hacia la normalización, pero el reto de atajar la delincuencia juvenil y reconstruir la confianza ciudadana seguirá presente en las próximas semanas.