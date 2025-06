Tamames advierte: “Si hay moción de censura, tendremos un cuarto gobierno Frankenstein”

Ramón Tamames ha vuelto a alzar la voz en el programa El Cascabel de TRECE, donde ha concedido una entrevista cargada de críticas hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El que fuera candidato de una moción de censura en 2023 considera que actualmente no existen razones de peso para presentar otra: “Yo creo que dudosas. Dudosas. Yo no diría imposible porque no hay imposible prácticamente nada, pero dudosas sí”.

En tono irónico, Tamames desveló un comentario que compartió en privado con el presentador antes de entrar al plató: “Como haya una moción de censura, hay un cuarto gobierno Frankenstein”. Preguntado por ello, explicó: “Porque los elementos que componen el gobierno Frankenstein, si no hay gobierno Frankenstein, es como si no existiera. Les da vida el juego de las concesiones que le ha hecho precisamente Sánchez”. A su juicio, “el poder absoluto en principio de la Moncloa se va desgranando con los mozos, los socios de la investidura. Es un gobierno de investidura tipo Frankenstein”.

JUAN CARLOS HIDALGO



Pese a haber liderado una moción hace un año, Tamames ahora considera que no es momento de repetir esa jugada: “Yo creo que no. No está el horno para bollos”.

“El síndrome de la Moncloa es rodearse de aduladores profesionales”

Durante la conversación, el catedrático repasó los puntos centrales de su libro Pentagonía, donde, además de criticar el proyecto de memoria democrática del Gobierno, cuestiona la honradez del entorno más cercano al presidente. “La mujer del César tiene que ser honrada, pero además tiene que parecerlo. Y no lo parece, por lo que he visto”, dijo sobre Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Aunque evitó detallar los supuestos negocios de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, dejó entrever que “parece que sí hay un negociado importante” que aún no ha sido investigado a fondo. Sobre las responsabilidades del actual jefe del Ejecutivo, Tamames fue rotundo: “Sánchez todavía no ha dado explicaciones del escándalo de esta señora que hemos dado en llamar en los medios la fontanera de las cloacas del PSOE. No ha dicho todavía ni pío”.

EFE



Para Tamames, este silencio forma parte del “síndrome de la Moncloa”, que definió como la tendencia del presidente a “rodearse de aduladores profesionales que están en el partido, en los asesores que contratan por cientos”. Según él, esto deriva en un clima de autocomplacencia dentro del Gobierno: “Todo que bien hecho está, qué bien lo estamos haciendo, qué progreso más tremendo”.

En cuanto al hermano de Sánchez, al que alude en su libro, comentó con sorna: “Este es el hermanito. Esta influencia no es positiva. El hermanito de menudencias, pero que van acumulando ingresos, prebendas y si no se da la alerta, pues acaba hecho un jerifalte”.

Defensa de la monarquía y advertencia sobre la Tercera República

Tamames también se pronunció sobre la situación institucional del país. Se reafirmó como defensor de la monarquía parlamentaria, aunque matizó: “Es parlamentaria, pero insuficientemente”. Y no descartó los riesgos de una deriva republicana: “Sí te preguntas en el libro si estamos ante el riesgo de la Tercera República. La gente sabe lo que fue la primera y la segunda”.

Finalmente, Tamames cerró con una reflexión sobre el estado democrático actual: “Definitivamente, España ha vivido una degradación de su democracia desde su recuperación hasta hoy como la estamos viendo en estos momentos desde que Sánchez está en la Moncloa”. Aunque añadió una nota de esperanza: “Esto es tan reversible como unas elecciones generales”.