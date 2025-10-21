Miguel Merino, padre del internacional Mikel Merino: "Cada vez que Mikel se acuerda de mí en cada gol siento orgullo y agradecimiento"

Miguel Merino fue uno de los protagonistas de Juanma Castaño en El Partidazo de COPE de este lunes, en la previa del Arsenal - Atlético de Madrid, de Liga de Campeones, que se juega este martes.

Miguel es padre del futbolista internacional Mikel Merino, uno de los jugadores clásicos en las últimas listas de Luis de la Fuente en la Selección Española, y un jugador que se ha hecho grande en la Premier League.

Castaño se encontró a un padre "orgullosísimo de todo lo que le está pasando y de tod lo que ha hecho".

Miguel le recuerda a Mikel como "un niño muy movido pero muy obediente, y creo que ha seguido esa línea y estoy muy orgulloso, aparte de por su trayectoria profesional, por su comportamiento".

En el recuerdo está el momento en que dio el salto a juveniles: "Él creció, empezó a jugar en Osasuna y y a partir de ahí, de ese primer partido contra el Barça B, recuerdo de Eusebio, ahí vi que podía con la categoría y que jugaba al fútbol con profesionales a su mismo nivel".

Si algo bueno ha desarrollado es su capacidad de adaptarse a muchas posiciones muy diferentes en el terreno de juego: "¡Ha llegado a jugar con Thomas Tuchel en el Dortmund de central zurdo en alguna ocasión!", recuerda Miguel.

¿por qué mikel merino mete más goles con españa que con su club?

La gran pregunta de Castaño tiene que ver con esa habilidad goleadora que Mikel Merino ha sabido demostrar con la camiseta de la selección española: "Con el Arsenal últimamente ya está a un nivel de goles bastante importante, pero yo creo que ha sido la cercanía al área. Creo que él siempre ha tenido ha tenido gol", comentaba su padre, rememorando cuando jugada de pivote en Osasuna "y tenía llegada".

Sin embargo, cuando jugó en la Real Sociedad, tenía jugadores de un perfil más ofensivo "y en esa segunda línea en que jugaba ya no tenía tanta llegada".

Ahora, al poder volver a llegar al área tanto con España como con el Arsenal, "esa faceta goleadora ha sido fundamental".

Y para más orgullo para Miguel, Mikel ha devuelto a la fama el baile que hacía su padre alrededor del banderín de córner cada vez que marcaba un gol. Cada vez que ve a su hijo recrear el gesto que hacía Miguel no puede no sentir "orgullo, por supuesto, y agradecimiento. Porque siempre que se acuerde en esos momentos tan importantes de mí, es un motivo de alegría. Encantado de que lo haga, y que lo haga muchas veces, por supuesto", deseó.