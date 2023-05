¿Es suficiente con los condenados por asesinato o deben renunciar todos los etarras de las listas de Bildu?

Los siete condenados por asesinatos de ETA que iban en las listas de EH Bildu han renunciado este martes a ser concejales si resultaran elegidos, una semana después de que Covite denunciara su inclusión en varias candidaturas, lo que ha motivado las críticas de la mayor parte de partidos desde el inicio de la campaña electoral.

Estos siete exmiembros de ETA han remitido un texto conjunto al portal Naiz en el que explican que "retiran así sus candidaturas, en lo medida de lo posible", ya que estas se encuentran "totalmente oficializadas", y que no tomarán posesión si se diera el caso "para contribuir a la convivencia y la paz".



Se trata de aspirantes que figuran en las candidaturas a las elecciones municipales de Legutiano (Álava), Errezil e Irun (Gipuzkoa), Maruri-Jatabe, Mungia y Zierbena (Bizkaia), y Berrioplano (Navarra).



Su decisión ha sido "aplaudida" por el coordinador general de la coalición abertzale, Arnaldo Otegi, quien ha admitido que su formación debió "haber hecho todo lo posible" para evitar que la "derecha" pudiera hacer una "nueva inaceptable campaña" en su contra.



Otegi ha dicho que la obligación de EH Bildu es "hacer todo lo posible para evitar o mitigar los efectos" de "este tipo de operaciones" con el fin de "reafirmar" su voluntad de "avanzar hacia el futuro y no generar zozobra en otros sectores que, desde la diversidad e incluso la discrepancia, están dispuestos a recorrer el camino para la construcción de la convivencia democrática mediante el ejercicio de todos los derechos para todas las personas".



El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha asegurado que esta es "una victoria" suya, aunque ha "censurado" que, pese a la "buena noticia", EH Bildu no vaya a hacer lo mismo con los otros 37 condenados por su relación con ETA que figuran en sus listas y cuya inclusión también denunció.



Covite ha negado que tenga "agenda política", ha recalcado que se mueve "en el plano de la ética" y ha criticado que "todos los miembros del Gobierno hayan tardado días en denunciar la ignominia de las listas electorales de EH Bildu" y que, "cuando lo han hecho, hayan aprovechado para atacar a los partidos de la derecha por ‘traer’ a ETA a la campaña electoral".



El Gobierno cree que con la renuncia de los exetarras a ser concejales se le acaba hoy la campaña al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quien en la confrontación con el presidente del Ejecutivo este martes en el Senado ha exigido a Pedro Sánchez que "rompa con Bildu", que garantice que "su pacto con Bildu se acabó".



En el PP tienen dudas que los siete candidatos que han anunciado públicamente su renuncia la vayan a materializar, como ha expresado la portavoz Cuca Gamarra y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien su cuenta de Twitter se ha preguntado "¿Qué palabra tiene un asesino?".



Pedro Sánchez ha acusado Feijóo de utilizar el terrorismo por mero interés electoralista y ha subrayado que "cuando en España ETA no es nada, para ustedes es todo".



"En su desesperación, ETA, aunque no exista, es lo único que tienen", ha recalcado Sánchez en la sesión de control al Ejecutivo del pleno del Senado y en el último cara a cara con Feijóo antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.



El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha considerado que la renuncia de los siete exetarras "es una decisión acertada frente al error cometido". "Seguramente la ley no les impone nada más, pero la voluntad de paz real, la ética y la convivencia sí, que siga en esa línea de paliar con más énfasis el dolor, especialmente de las víctimas", ha afirmado.



De los socios del PSOE en el Gobierno, ha hablado la ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha manifestado que "la decisión de EH Bildu es un paso importante que contrasta con una derecha capaz de usar la memoria de las víctimas con fines electorales".



Tras las duras críticas que había hecho del lehendakari, Iñigo Urkullu, a la inclusión de etarras condenados en las listas, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Bingen Zupiria, ha considerado que EH Bildu debe explicar todavía por qué incorporó a sus candidaturas a personas sentenciadas por colaborar o pertenecer a ETA y por qué ahora ha decidido que éstas no acepten sus cargos si son elegidas.



Por su parte, la candidata del PSN a la reelección como presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha opinado "lo deseable" es que los siete exetarras no hubieran sido candidatos desde el inicio. "Ya dijimos que era una cuestión que no nos gustaba porque efectivamente revictimizaba a las víctimas", ha destacado.



Entre las numerosas reacciones que han seguido al anuncio de esos siete candidatos, que cumplieron en su día largas condenas por delitos de sangre, se encuentra la del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha pedido al PP que "rectifique" y apoye la ilegalización de EH Bildu.



También se han pronunciado los líderes del PSE y PP vasco, Eneko Andueza y Carlos Iturgaiz. Este último ha denunciado que "sigue habiendo criminales de ETA" en las listas electorales de EH Bildu, al igual que Feijóo, que espera que desaparezcan de esas candidaturas en lo que resta de campaña.