Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE: “Lo que quede del partido tras Sánchez dependerá de los que levanten la voz”

La exportavoz del PSOE en el Congreso y actual eurodiputada, Soraya Rodríguez, ha cargado duramente contra la actitud del Gobierno y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante su procesamiento por la filtración de datos fiscales. En una entrevista en el programa 'El Cascabel', Rodríguez ha advertido de que la negativa de García Ortiz a dimitir pone “en cuestión las costuras del Estado de Derecho” y ha instado a la izquierda a levantar la voz ante lo que considera una situación “indecente”.

“Es muy preocupante”, afirmó Rodríguez, en referencia a la apertura de juicio oral contra García Ortiz. “Realmente pone en cuestión las costuras del propio Estado de Derecho”, añadió. Aunque reconoció que el Gobierno puede defender a quien ha nombrado, recordó que esa defensa debería hacerse “con respeto escrupuloso a las decisiones del Tribunal Supremo”.

Alberto Ortega / Europa Press



En este sentido, criticó duramente declaraciones como las del ministro Óscar Puente, quien llegó a afirmar que “los jueces son la verdadera oposición”. Para Rodríguez, estas palabras son “una acusación gravísima”, ya que suponen “acusar al Tribunal Supremo de prevaricación”. A su juicio, ese tipo de mensajes solo generan “confusión en la ciudadanía, desapego a las instituciones democráticas y descrédito total del sistema”.

“Es indecente que el fiscal que le acuse sea un subordinado”

Soraya Rodríguez fue especialmente contundente al valorar la situación de García Ortiz: “Debe dimitir, precisamente para defenderse”. Considera que, como fiscal general, tiene una responsabilidad mayor con la carrera fiscal que representa. “Un fiscal general que representa toda la carrera debe, por un acto de honradez y honestidad, someterse al Estatuto Fiscal”, apuntó, recordando que este establece la suspensión de empleo y sueldo en caso de procesamiento.

Además, denunció la anomalía que supondría que “el fiscal que le acuse sea un subordinado suyo”. “Ningún español va a tener un subordinado que ejerza la acusación popular en un juicio. Es indecente”, zanjó.





Rodríguez también cuestionó el comportamiento del fiscal general desde el inicio del caso: “El que primero ha roto su presunción de inocencia ha sido él, borrando todos los teléfonos. No es una prueba de cargo, pero es una prueba indiciaria muy importante”.

“Izquierda Española es un ejercicio de responsabilidad”

Durante la entrevista, Soraya Rodríguez defendió su apoyo a Izquierda Española, el nuevo partido liderado por Guillermo del Valle, que se presenta como “la única alternativa de izquierdas a la degradación del sanchismo”. Rodríguez, que participó en el primer congreso de la formación junto a Cándido Méndez, alabó la iniciativa: “Reconstruir la izquierda supone reconstruirla desde un partido que tenga un proyecto de país”.

“No somos una nación de naciones, sino una nación de ciudadanos iguales”, afirmó, defendiendo la integridad territorial de España desde una posición netamente de izquierdas. En su opinión, la izquierda no debe regalar ese debate a la derecha: “Hay que levantar la voz, no quedarse callado ni quieto”.

Además, criticó con dureza los pactos del Gobierno en torno a la amnistía y a la caja de la Seguridad Social. “La amnistía es impunidad a cambio de votos. Es un ejercicio de corrupción”, denunció. También alertó del riesgo de romper la caja común: “A quien más perjudica es a las clases trabajadoras, que necesitan pensiones dignas garantizadas por un sistema solidario”.

Rodríguez concluyó llamando a los socialistas a reaccionar: “Espero que cada vez se oigan más voces que digan: hasta aquí hemos llegado. Hay cosas que no se pueden permitir por ningún partido democrático, y mucho menos por uno que dice representar a la izquierda”.