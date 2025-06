“Le han dicho que no se preocupe”: Eligio Hernández revela por qué el fiscal general resiste en el cargo

El ex fiscal general del Estado, Eligio Hernández, ha calificado de “insólito en democracia” el procesamiento de Álvaro García Ortiz, actual fiscal general, por la filtración de datos fiscales del entorno de Isabel Díaz Ayuso. En una entrevista concedida al programa 'El Cascabel', Hernández ha criticado con dureza la permanencia de García Ortiz en el cargo y ha advertido sobre el deterioro institucional que esta situación representa.

“No tiene precedente, ni en democracia, ni en dictaduras”, sentenció el ex fiscal, al recordar que no existe ningún caso similar desde 1870, año de aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hernández defendió que “hace tiempo que debió haber dimitido, crea tener razón o no la tenga”, apuntando a que “por respeto a la carrera fiscal” debía haberse apartado del cargo “hace muchísimo tiempo, y ahora con más razón”.

"El auto del juez Hurtado es difícilmente refutable"

En relación con la instrucción judicial, Hernández se ha referido al auto emitido por el juez del Tribunal Supremo, Juan Ramón Berdugo Hurtado, sobre el caso. “Me lo he leído entero, son cincuenta y pico páginas”, aseguró, al tiempo que destacó el perfil del magistrado: “Es un hombre ponderado, equilibrado, con una trayectoria judicial intensa y eficaz. Ha hecho un auto difícilmente refutable”.





Estas declaraciones contrastan con las afirmaciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien aseguró públicamente que no existen pruebas contra García Ortiz. Ante esto, Hernández fue tajante: “Oír al ministro en temas jurídicos es un poco grotesco. Estoy convencido de que no se ha leído el auto”. Cuestionó además la cualificación jurídica de Bolaños: “No conozco ninguna especialidad jurídica de él que lo cualifique más que a los demás”.

Hernández también comentó imágenes recientes en las que varios miembros del Gobierno, incluida la ministra de Igualdad, respaldaban públicamente a García Ortiz. “Le han dicho que no se preocupe, que ya el Tribunal Constitucional revocará lo que haga el Supremo”, deslizó el ex fiscal, añadiendo que esta promesa podría explicar la “resistencia numantina” del fiscal general para no presentar su dimisión.

"Quieren desprestigiar al Tribunal Supremo"

La entrevista giró también hacia el contexto político y judicial más amplio. Según Hernández, “en el fondo, lo que se está planteando por parte del Ejecutivo es desprestigiar al Tribunal Supremo”. A su juicio, el apoyo del Gobierno a García Ortiz tiene como objetivo debilitar a la judicatura en un momento de enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial “como nunca ha habido en España”.

Carlos Castro/Europa Press





Hernández se refirió también a la convocatoria de jueces y fiscales del próximo 11 de junio, que se manifestarán contra las reformas impulsadas por el ministro Bolaños. “Son auténticos disparates, especialmente en lo que respecta a la fiscalía, donde se busca un control aún mayor a favor del Gobierno de turno”, denunció.

No obstante, se mostró convencido de que esta estrategia fracasará: “Por muchos candidatos que traten de ingresar en la carrera judicial o fiscal, no van a poder controlar a jueces y fiscales. Una vez que aprueban la oposición, aunque esté menguada, no están dispuestos a someterse a manipulaciones”.

Eligio Hernández concluyó su intervención advirtiendo del daño que se está causando a la independencia judicial: “Mientras tanto, están creando una situación realmente tremenda”, alertó.