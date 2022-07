"Son trenes antiguos que han tuneado": todos los problemas sin resolver del tren "rápido" de Extremadura

El tren de altas prestaciones de Badajoz a Madrid, que ha entrado este martes en funcionamiento, ha sufrido una demora de 13 minutos a su llegada a la estación de Atocha, según han informado fuentes de Adif y Renfe. De estos 13 minutos, 7 responden al hecho de que el tren circuló durante un tramo extremeño por la antigua vía y no por la nueva de alta velocidad debido a un error, ya que ambas comparten el mismo trazado.

Juan Carlos López, portavoz de la Plataforma Ciudadana ‘Milana Bonita’, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para denunciar la situación: “El 90% de la problemática se encuentra en la provincia de Toledo, que es donde más paradas hay y donde va más despacio. Es un problema que no es solo de Extremadura. Se ha empezado la casa por el tejado y quizá se tendría que haber empezado por Madrid y no haber inaugurado tan precipitadamente. Ha habido una precipitación y ahora la pagamos”.

El servicio fue inaugurado este lunes en un viaje de Cáceres a Badajoz que contó con el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una inauguración por todo lo alto que ha tenido un resultado muy cuestionable.

Equivocaciones del maquinista, temperaturas que ascienden a los 31 °C dentro del vagón… Juan Carlos apunta que“estos trenes son trenes que estaban apartados en algún almacén, los han tuneado y los han traído. Si tienen 650.000 kilómetros… los habrán pintado, habrán puesto moqueta… pero sigue teniendo los mismos kilómetros. A ver si cuando salgan los trenes nuevos le toca alguno de rebote a Extremadura o vamos a tener que seguir recibiendo los desechos que haya de otras regiones. Además, la línea no está acabada con Madrid”.

¿Quién se ha precipitado y es responsable de esta situación?: “Yo creo que se han equivocado todos, Ministerio, Moncloa y la Junta de Extremadura. No deberían haber permitido que se hiciera la inauguración porque los extremeños ya estábamos tan aburridos de que nos dijeran fechas que nos hubiera dado, igual que nos digan que es el año que viene. El problema es que no hay electrificación en un solo metro de la línea extremeña. Extremadura es la única región que no tiene electrificación en sus raíles”, explica portavoz de la Plataforma Ciudadana ‘Milana Bonita’.