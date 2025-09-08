Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 8 de septiembre: ¿Conocía Sánchez la "doble vida" de Ábalos?

Esta noche El Cascabel arranca con la declaración en el Senado de Leire Díez, la imputada por cohecho y tráfico de influencias cuya relación con Santos Cerdán sigue levantando incógnitas, y con las revelaciones de Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, que asegura que el Gobierno conocía la doble vida del exministro. Además, el programa analiza el nuevo chalet de José Luis Rodríguez Zapatero, valorado en dos millones y con custodia policial, los últimos sondeos sobre el impacto de la corrupción en la legislatura, la crisis diplomática con Israel tras el atentado de Jerusalén en el que murió un español, y el repunte histórico del precio del oro.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.