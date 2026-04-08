Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 8 de abril: segunda jornada del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama

El programa El Cascabel abordará la actualidad política marcada por el desarrollo del caso Ábalos y la trama Koldo, con el análisis de los mensajes entre Koldo y Joseba y la segunda sesión del juicio de las mascarillas, así como las implicaciones políticas en Canarias con la participación de Ana Oramas, vicepresidenta del Parlamento canario. También intervendrá Adolfo Prego, exmagistrado del Tribunal Supremo, para analizar sus claves jurídicas. En el plano internacional, el programa tratará el impacto del alto el fuego en Irán y su repercusión en los mercados con José María Figueroa, presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Pontevedra, y David Alandete, corresponsal de COPE y TRECE en Washington. Además, se analizarán cuestiones económicas como el efecto del IRPF en las rentas bajas y la situación de infraestructuras con el informe sobre la vía de Adamuz junto a Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y Materiales de la Universidad CEU Fernando III. Finalmente, el programa abordará la actualidad social y religiosa con la visita del Papa a España, comentada por Cristóbal Déniz, obispo auxiliar de Canarias y miembro del comité de organización.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.