COPE
Podcasts
El Cascabel
El Cascabel

Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 7 de octubre: los sobres del PSOE a Ábalos

El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día

Redacción TRECE

Publicado el

2 min lectura

Esta noche, El Cascabel analiza las reacciones políticas y judiciales a la presunta financiación ilegal del PSOE y las derivaciones del caso Ábalos, con la participación de analistas como Manuel Marín, Isabel Durán y Aitor Riveiro. El programa contará con el investigador del CSIC Antonio Turiel, que explicará si existe riesgo de un nuevo apagón eléctrico; con la exsecretaria de la Moncloa María Ángeles López de Celis, que abordará la defensa de Begoña Gómez; y con el exmagistrado del Supremo Adolfo Prego, que analizará el horizonte judicial de Koldo García e implicaciones para Ábalos. Además, el subdirector de El Mundo, Esteban Urreiztieta, revelará nuevos datos sobre los sobres que habrían llegado a Santos Cerdán, mientras José Manuel García-Margallo cerrará la noche comentando el aniversario de los atentados en Israel y las negociaciones de paz en Gaza.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.  Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

José Luis Pérez El Cascabel


Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada.   A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

18:00 H | 7 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking