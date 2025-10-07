Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 7 de octubre: los sobres del PSOE a Ábalos

Esta noche, El Cascabel analiza las reacciones políticas y judiciales a la presunta financiación ilegal del PSOE y las derivaciones del caso Ábalos, con la participación de analistas como Manuel Marín, Isabel Durán y Aitor Riveiro. El programa contará con el investigador del CSIC Antonio Turiel, que explicará si existe riesgo de un nuevo apagón eléctrico; con la exsecretaria de la Moncloa María Ángeles López de Celis, que abordará la defensa de Begoña Gómez; y con el exmagistrado del Supremo Adolfo Prego, que analizará el horizonte judicial de Koldo García e implicaciones para Ábalos. Además, el subdirector de El Mundo, Esteban Urreiztieta, revelará nuevos datos sobre los sobres que habrían llegado a Santos Cerdán, mientras José Manuel García-Margallo cerrará la noche comentando el aniversario de los atentados en Israel y las negociaciones de paz en Gaza.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.