Miguel Domingo, de Cruz Roja en Andalucía, sobre el trabajo con los afectados por el accidente en Adamuz: "Se está desplegando atención sanitaria y también mucha atención psicosocial"

La Cruz Roja ha desplegado un amplio dispositivo en Córdoba para colaborar en la emergencia. Desde el primer momento, más de 10 ambulancias de la organización se han movilizado para el traslado de heridos, tanto graves como leves, a los centros hospitalarios.

Atención a los familiares

Además de la asistencia sanitaria, la Cruz Roja ha habilitado un centro para pensionistas para atender a los familiares que buscan a las víctimas. Según ha explicado Miguel Domingo, portavoz de la organización en Andalucía, en estos momentos se está atendiendo a unas 20 personas en estas instalaciones.

El trabajo de la Cruz Roja se centrará también en la atención psicosocial, que será clave durante las próximas horas. El portavoz ha destacado que se está desplegando "no solo atención sanitaria, sino también mucha atención psicosocial, que será, sobre todo, parte del siguiente trabajo, no solo esta noche, sino durante todo el día de mañana". Este apoyo está dirigido tanto a los pasajeros como a los familiares que se acercan en busca de información.

Domingo ha subrayado la importancia de este soporte emocional para los allegados. "Necesitarán mucha compañía, consuelo y también información", ha afirmado, añadiendo que la organización ofrecerá todos los datos de los que disponga. La labor de los equipos de Cruz Roja se prolongará durante toda la noche y la jornada de mañana para garantizar una asistencia continuada.