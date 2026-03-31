Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 31 de marzo: ¿acabará Begoña Gómez ante un jurado popular?

El programa El Cascabel de esta noche abordará varios asuntos de actualidad política, judicial y social, con especial atención al caso de Begoña Gómez, analizando su citación ante el juez con la participación de Jesús Villegas, magistrado, quien valorará las implicaciones jurídicas. También se tratará la concesión de la semilibertad al asesino de la primera mujer policía víctima de ETA, con el testimonio de Almudena García Sánchez, hermana de la víctima, así como la posición del Gobierno ante la crisis bélica en Irán, analizada por Jesús Cuadrado, exportavoz de Defensa del PSOE en el Congreso. El programa incluirá además un análisis de la subida del precio de la vivienda con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, y abordará la polémica sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el pleno sobre Adamuz con José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, y Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y Materiales de la Universidad CEU Fernando III. Asimismo, se reflexionará sobre el uso del lenguaje en la política con Fernando Vilches, profesor y escritor, y se cerrará con una mirada a la Semana Santa junto a Ramón Gómez, hermano mayor de la Congregación de Mena, y Mercedes Herráez, hermana mayor de la Hermandad del Gran Poder y Macarena de Madrid. Los colaboradores Julio Llorente, Gloria Lomana y Aitor Riveiro, periodista completarán el análisis de la jornada.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.