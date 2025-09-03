Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 3 de septiembre: los bulos sobre la condonación de la deuda

El Cascabel aborda esta noche una escaleta marcada por la tensión política y judicial: los bulos sobre la condonación de la deuda, las críticas de Pedro Sánchez a los jueces en The Guardian y el avance del caso Begoña Gómez, con la declaración anticipada ordenada por el juez Peinado. Además, se analizan las implicaciones de María Chivite en el Senado y la entrevista a Koldo García, junto al conflicto abierto con Ryanair y el debate sobre el aumento de los superricos bajo el Gobierno de Sánchez y Sumar. Entre los protagonistas y analistas del programa figuran Ana Samboal, Antonio Jiménez, Juan Fernández-Miranda, Gloria Lomana, Álvaro Nieto y Leopoldo Bernabeu.

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.