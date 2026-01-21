Guruzeta zanja en El Partidazo de COPE el debate en el Athletic: "No reservaría a nadie, LaLiga es nuestra competición más importante"

Gorka Guruzeta, delantero del Athletic Club, ha sido el gran protagonista en El Partidazo de COPE tras la victoria de su equipo. El atacante, autor del gol del empate que inició la remontada, ha destacado la importancia de su tanto: "Contento, sobre todo, del 1 a 1, que nos ha ayudado a estar vivos, a seguir creyendo y a remontar el partido".

La victoria ha sido un bálsamo para el equipo, que venía "con muchas bajas y contra un rival que que estaba entre los 8 primeros". Guruzeta ha admitido las dificultades que ha entrañado el encuentro, especialmente en la primera mitad: "Al final, por suerte, nos hemos ido 1 a 0, y creo que ha sido lo más positivo de la primera parte, y lo que nos ha hecho ver que estábamos vivos".

La Champions, en un segundo plano

Preguntado por Juanma Castaño en los micrófonos de la COPE sobre si, como entrenador, reservaría jugadores en LaLiga para el decisivo choque de Champions League, Guruzeta ha sido tajante al respecto.

"No", ha respondido con rotundidad el delantero. Guruzeta ha justificado su postura en la necesidad del equipo en el torneo doméstico: "LaLiga es nuestra competición más importante, y no estamos como nos gustaría en cuanto a puntos, y creo que el partido del finde es muy importante". Ha recordado que el equipo atraviesa una mala racha en liga con "tres derrotas y un empate" en los últimos cuatro partidos.

A jugar los dos partidos a cara o cruz

El futbolista ha mantenido la misma firmeza al ser cuestionado sobre si arriesgaría con jugadores tocados para la final europea. El '9' del Athletic ha defendido ir con todo a los dos encuentros.

"Ya tenemos bastantes bajas como encima tener que pensar si tenemos que reservar o no", ha afirmado Guruzeta. Su mentalidad es clara: "Si te digo la verdad, me la jugaría los 2 partidos sí o sí", sentenció, y añadió con contundencia: "A saco, que tenga que caer, que caiga".