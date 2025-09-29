Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 29 de septiembre: las novedades del caso Begoña Gómez, a análisis

Esta noche, El Cascabel arranca con la última hora sobre el temporal de lluvias, el debate sobre inmigración y las novedades judiciales del caso de Begoña Gómez. En plató estarán Juan Fernández-Miranda, Esther Jaén y Bieito Rubido, mientras que entre los invitados y conexiones destacan Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel; el periodista Antonio Peláez desde Canadá; el abogado constitucionalista Francisco Javier Rodríguez; y Alejandro Entrambasaguas, jefe de investigación de El Debate. Además, Ana Samboal analizará el informe de la UCO sobre los correos de Begoña Gómez, junto a Javier Naranjo, experto en informática, y Serafín Giraldo, inspector jefe de Policía. También se abordará la situación de David Sánchez en la Moncloa, las explicaciones de María Chivite y la última hora del temporal con la conexión prevista con Julián Sáez, alcalde de Sueca.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.