COPE
Podcasts
El Cascabel
El Cascabel

Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 29 de septiembre: las novedades del caso Begoña Gómez, a análisis

El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día

Redacción TRECE

Publicado el - Actualizado

2 min lectura

Esta noche, El Cascabel arranca con la última hora sobre el temporal de lluvias, el debate sobre inmigración y las novedades judiciales del caso de Begoña Gómez. En plató estarán Juan Fernández-Miranda, Esther Jaén y Bieito Rubido, mientras que entre los invitados y conexiones destacan Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel; el periodista Antonio Peláez desde Canadá; el abogado constitucionalista Francisco Javier Rodríguez; y Alejandro Entrambasaguas, jefe de investigación de El Debate. Además, Ana Samboal analizará el informe de la UCO sobre los correos de Begoña Gómez, junto a Javier Naranjo, experto en informática, y Serafín Giraldo, inspector jefe de Policía. También se abordará la situación de David Sánchez en la Moncloa, las explicaciones de María Chivite y la última hora del temporal con la conexión prevista con Julián Sáez, alcalde de Sueca.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.  Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

José Luis Pérez El Cascabel


Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada.   A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

18:00 H | 29 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking