Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 26 de marzo: la eutanasia de Noelia, un fracaso colectivo

El programa El Cascabel de esta noche centrará su atención en varios temas de actualidad social, política y judicial. Abrirá con el debate sobre la eutanasia a raíz del caso Noelia, con la participación de Álvaro de la Torre, profesor de Bioética UFV-Fundación Lejeune, Alfonso Echávarri, psicólogo, director técnico del Teléfono de la Esperanza en Navarra y experto en prevención de suicidios, y Borja Montero, médico de la Unidad de Cuidados Paliativos de la CUN, quienes analizarán las implicaciones éticas, médicas y sociales del caso. También se abordará la posible remodelación del Gobierno y la situación económica con Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista, y se incluirá una entrevista a César Antonio Molina, exministro de Cultura, para analizar la actualidad política, junto al debate sobre el caso de Begoña Gómez, con la intervención de Jesús Villegas, magistrado. Además, el programa tratará la investigación relacionada con el entorno de María Jesús Montero, con María Jamardo, jefa de tribunales de El Debate, quien explicará los detalles del hallazgo de dinero en un registro policial. Los colaboradores Álvaro Nieto, Ana Zarzalejos y Juan Fernández-Miranda, periodista completarán el análisis de los principales temas de la jornada.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.