Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 22 de abril: intenso cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Congreso

El programa repasa la actualidad política y social con especial atención a la polémica sobre si Israel dispone de información sensible sobre Pedro Sánchez, analizada con Fernando Rueda, periodista y escritor experto en servicios secretos. También se aborda el enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control y los pactos entre PP y Vox en Aragón y Extremadura, con la participación de Roger Montañola, analista político, y Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña. Entre los asuntos destacados, se trata la detención de personas por acosar una furgoneta con la bandera de España junto a Serafín Giraldo, inspector jefe de Policía, así como el caso Adamuz con el testimonio de Ricardo García, familiar de una víctima. Además, se analizan cuestiones judiciales y políticas como el caso del exgerente del PSOE con Jesús Villegas, magistrado, y la situación en Cuba y el trato a los presos políticos con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, completando una tertulia centrada en la actualidad y el debate institucional.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.