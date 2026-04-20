Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 20 de abril: petición de 24 años de prisión para Begoña Gómez

El programa analizará la situación geopolítica en torno a Ceuta y Melilla, a raíz de un informe estadounidense que apunta a un acercamiento con Marruecos, con las valoraciones de Isaac Blasco, adjunto al director de Vozpópuli, y Juan José Imbroda, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. También se abordará la estrategia del “no a la guerra” de Pedro Sánchez y su impacto electoral, con el análisis de Manuel Mostaza, politólogo, y la visión internacional de Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, en relación con la situación en Ormuz. En clave política y económica, se tratará la condonación del rescate de Plus Ultra y el caso Koldo, así como la petición de 24 años de prisión para Begoña Gómez, con la valoración jurídica de Salvador Viada, exfiscal del Tribunal Supremo. Además, el programa incluirá un análisis sobre el gasto en imagen del presidente del Gobierno, con Anitta Ruiz, experta en imagen y comunicación, y una entrevista a Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, centrada en la actualidad local y las Fiestas de la Verdura.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.