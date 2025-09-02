Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 2 de septiembre: tensión entre Pedro Sánchez y el poder judicial

El Cascabel abordará esta noche la creciente tensión entre Pedro Sánchez y el poder judicial tras sus críticas a los jueces, con la participación de la periodista Ana Samboal y el magistrado del Supremo José Luis Requero. Además, se analizará el arranque del curso económico en una entrevista con Joan Bonet (Banca March), el debate sobre la condonación de la deuda autonómica y la polémica visita de Salvador Illa a Puigdemont en Bruselas, con las valoraciones de Antonio Jiménez, Esteban Urreiztieta (El Mundo) y Mario Cortijo (Vozpópuli). El programa también tratará las controversias en torno a la jueza de la DANA, el recuerdo a Santos Cerdán en las fiestas de Milagro y contará con el análisis del comandante Francisco Ubet sobre el presunto ataque al avión de Ursula von der Leyen.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.