Ian Tarrafeta explica en 'De Rosca' el porqué de las 'desconexiones' de 'Los Hispanos': "No puedes meter gol a cada acción o hacer una buena defensa a cada acción"

La selección española masculina de balonmano ha avanzado a la Ronda Principal del Europeo de balonmano, que se está celebrando en Dinamarca, Suecia y Noruega, a pesar de la derrota de este lunes ante Alemania (34-32). El equipo ha superado la fase de grupos tras un partido de arreones en el que siempre marchó a remolque y que le hará pasar a la siguiente fase sin puntos, un contratiempo en el objetivo de luchar por las semifinales.

En este contexto de altibajos, el jugador internacional Ian Tarrafeta ha analizado el rendimiento del equipo en 'De Rosca' con Luis Malvar.

Un rival que también juega

Preguntado sobre si estos lapsos de juego tienen una lógica, Tarrafeta es claro al respecto. "Desde mi experiencia te puedo decir que sí, al fin y al cabo tú tienes un rival delante que también juega", afirma el jugador. En el deporte de élite, la igualdad es máxima y, como recuerda el central, no siempre se puede tener éxito en cada jugada: "No puedes meter gol a cada acción o hacer una buena defensa a cada acción".

El jugador de 'Los Hispanos' profundiza en cómo se llega a esa sensación de bloqueo en la pista e insiste en la importancia de valorar el trabajo del oponente durante esos tramos del partido.

"Lo sabemos, pero está claro que en el deporte de alto nivel es es así", sentencia Tarrafeta.