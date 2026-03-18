Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 18 de marzo: la gestión fiscal de Iceta, bajo la lupa

El programa El Cascabel abordará esta noche diversos asuntos de actualidad política y social, como la polémica sobre la gestión fiscal del patrimonio inmobiliario del ministro Miquel Iceta, el caos ferroviario y sus consecuencias con el análisis del catedrático Ricardo Díaz, y el impacto del caso Barbate con el testimonio de Paqui Gómez. También se tratará la actividad internacional de la vicepresidenta Yolanda Díaz y la crisis interna en Vox, con la participación del expresidente del partido en Murcia, José Ángel Antelo. Además, el programa analizará la polémica sobre una posible financiación ilegal del PSOE con la intervención del portavoz de Víctor de Aldama, Ramón Bermejo, y cerrará con el debate jurídico sobre la objeción de conciencia en relación con el aborto, con la participación de la médico Luisa González y el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Vidal.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.