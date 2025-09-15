Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 15 de septiembre: la "admiración" de Sánchez tras los altercados en La Vuelta

El Cascabel de esta noche arranca con las protestas que han marcado la Vuelta a España y el debate sobre el papel de Pedro Sánchez en estas movilizaciones. El programa contará con el análisis de los colaboradores Guadalupe Sánchez, Pablo A. Iglesias y Ana Martín, además de la participación de Serafín Giraldo, inspector jefe de Policía H50, y de Miguel Garrido, presidente de CEIM. El plato fuerte llegará con la entrevista a Narciso Michavila, presidente de GAD3, que abordará la estrategia política de Sánchez y la percepción de los votantes socialistas ante los casos de corrupción. También se tratarán las novedades judiciales sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, con las aportaciones de David Vigario (El Mundo) y Teresa Gómez (The Objective).

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.