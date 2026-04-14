Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 14 de abril: Begoña Gómez, ¿más cerca del banquillo?

El programa abordará como principales ejes la situación judicial de Begoña Gómez y el creciente enfrentamiento entre el Gobierno y la judicatura, analizando los posibles delitos que podrían afectarle y el malestar de los jueces con el ministro Félix Bolaños. Sobre este asunto intervendrán Jesús Escudero, abogado penalista, y María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, aportando una visión jurídica. También se tratará el caso del descarrilamiento de Adamuz, con la posible desaparición de pruebas y el testimonio de Mario Samper, portavoz de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, junto al análisis técnico de Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y Materiales de la Universidad CEU Fernando III. En clave política y social, el programa analizará la aprobación de la regularización extraordinaria de migrantes con Jorge Serrano, coordinador de la iniciativa legislativa popular impulsora, y el testimonio de José Miguel, ciudadano colombiano afectado. Además, se incluirá una entrevista económica con Joan Bonet, director de Estrategia de Mercados y Asesoramiento de Banca March, y se abordará la desaparición del cantante Francisco junto a Juan Luis Galiacho, director de El Cierre Digital.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.