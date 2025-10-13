Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 13 de octubre: el saludo entre Trump y Sánchez en Egipto

Esta noche en El Cascabel, José Luis Pérez analiza el papel internacional de Pedro Sánchez tras su encuentro con Donald Trump en Egipto y el avance del acuerdo de paz en Gaza, con la participación de Daniel Garcovich, padre de una de las víctimas del atentado de Hamás. Antonio Camuñas aportará su visión sobre la estrategia diplomática española, mientras Joan Guirado (ABC) y el almirante retirado Juan Rodríguez Garat abordarán las controversias sobre los viajes de la flotilla y los incidentes en el Museo Naval. Además, José Rodríguez Elizondo, promotor del Nobel de la Paz para María Corina Machado, valorará el silencio del Gobierno ante el reconocimiento a la líder opositora venezolana. En clave nacional, Tomás Gómez reflexionará sobre la posibilidad de una corriente interna alternativa a Sánchez en el PSOE, y Ana Samboal analizará la destitución del abogado de Ábalos y la ampliación de la investigación judicial sobre Begoña Gómez.

