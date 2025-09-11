COPE
Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 11 de septiembre: Iván Espinosa de los Monteros, en plató

El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día

El programa de El Cascabel de esta noche centra su atención en los últimos datos del CIS, el aumento de escoltas a Begoña Gómez y las informaciones sobre Koldo y Ábalos. La polémica en torno a la decisión de Pablo Iglesias de llevar a sus hijos a un colegio privado será uno de los debates destacados en la mesa. El invitado principal es Iván Espinosa de los Monteros, que analizará la actualidad política y comentará también el asesinato de Charlie Kirk. Junto a él, participarán colaboradores habituales como Álvaro Nieto, Isabel Durán y José Antonio Pérez, además de las aportaciones de Javier Portillo (La Razón), Ana Samboal y David Alandete.

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.  Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada.   A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

