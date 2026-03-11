Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 11 de marzo: la herramienta de Sánchez para rastrear el odio en redes

El programa abordará el documento ‘Quo Vadis, Humanitas?’, con el análisis de Javier Prades, miembro de la Comisión Teológica Internacional, y María Solano, profesora del CEU San Pablo, además de debatir sobre la nueva plataforma presentada por el Gobierno, con la participación de Javier Naranjo, ingeniero informático, y Borja Adsuara, abogado y experto en derecho digital, quienes analizarán si se trata de una herramienta contra el odio o de control y señalamiento. También se tratará la tensión política internacional tras las críticas de Donald Trump a Pedro Sánchez, con el análisis de David Alandete, corresponsal de COPE y TRECE en Washington. En clave nacional, el programa repasará la última hora del caso Koldo tras el desmayo del investigado y su decisión de no declarar, con Irene Tabera, periodista de OK Diario. Además, se analizarán las novedades sobre el accidente de Adamuz y las dudas de la jueza respecto a ADIF con Salvador García-Ayllón, director del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, y se abordará el caso de la llamada “casa de los horrores” de Oviedo con Juan Luis Galiacho, director de El Cierre Digital.

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.