Siente la 'Pasión por la Semana Santa' en TRECE: una experiencia para sentir cada instante de fe y tradición
La cadena despliega una completa programación que combina retransmisiones en directo y cine religioso para vivir la Semana Santa con emoción, recogimiento y autenticidad
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TRECE refuerza su compromiso con una de las citas más importantes del año con una programación especial que invita a los espectadores a vivir la Semana Santa desde dentro. Una propuesta que apela directamente a la emoción, al recogimiento y a la tradición, acompañando a quienes sienten estos días como algo profundamente propio.
La cadena convierte cada retransmisión en una experiencia compartida, acercando a los hogares el silencio de los templos, el fervor de las procesiones y la solemnidad de los grandes actos litúrgicos.
La Semana Santa en directo: emoción que traspasa la pantalla
Desde el Domingo de Ramos, con la Santa Misa desde el Vaticano (10:00h), TRECE abre una ventana a los momentos más significativos. El Martes Santo, la Misa Crismal desde Murcia (11:00h) añade uno de los ritos más importantes del calendario litúrgico.
El Jueves Santo concentra algunos de los momentos más esperados:
- 10:00h: Desembarco de la Legión y Traslado del Cristo de Mena
- 18:00h: Misa de la Cena del Señor desde Toledo
- 19:50h: Procesión de la Vera Cruz desde Zamora
- 21:00h: Procesiones desde Málaga
- 00:00h: La Madrugá desde Sevilla
El Viernes Santo, día de mayor recogimiento:
- 09:40h: Salzillos desde Murcia
- 17:00h: Pasión del Señor desde Córdoba
- 18:30h: La Pasión de Adeje (Tenerife)
- 21:15h: Vía Crucis desde Roma
La programación continúa con la Vigilia Pascual (Sábado Santo, 23:00h) y culmina con la Misa de Pascua y Bendición Urbi et Orbi (Domingo, 10:15h), llevando al espectador desde la Pasión hasta la alegría de la Resurrección.
Cine para vivir la historia: relatos que emocionan
El cine acompaña esta programación especial con grandes títulos que ayudan a profundizar en los relatos bíblicos:
MIÉRCOLES Santo
- Salomón y la Reina de Saba (01:05h): Dirigida por King Vidor, explora la figura del rey Salomón entre la sabiduría, el poder y la tentación.
Jueves Santo
- La espada y la cruz (12:45h): De Carlo Ludovico Bragaglia, una historia de redención centrada en María Magdalena.
- Quo Vadis (14:40h): Dirigida por Mervyn LeRoy, retrata la persecución de los primeros cristianos en Roma.
VIERNES SANTO
- En busca de la tumba de Cristo (12:45h): De Simcha Jacobovici, aborda teorías sobre la tumba de Jesús.
- Resucitado (14:40h): Dirigida por Kevin Reynolds, sigue la investigación de un tribuno romano tras la Resurrección.
- La pasión de Cristo (22:45h): De Mel Gibson, una intensa recreación de las últimas horas de Jesús.
SÁBADO SANTO
- Sodoma y Gomorra (15:00h): Dirigida por Robert Aldrich, muestra la decadencia de las ciudades bíblicas.
- La historia de Ruth (17:30h): De Henry Koster, un relato de fe y lealtad.
- Rey de reyes (20:00h): Dirigida por Nicholas Ray, una de las versiones más emblemáticas de la vida de Cristo.
Domingo de Resurrección
- Jesús de Nazaret (14:40h): Bajo la dirección de Franco Zeffirelli, una obra de referencia sobre la vida de Jesús.
- San Pedro (22:00h): Dirigida por Giulio Base, recorre la vida del apóstol Pedro.
Una invitación a vivirla, no solo a verla
Con esta programación especial, TRECE reafirma su compromiso con una Semana Santa que se siente y se comparte. Una propuesta que acompaña al espectador en cada momento, desde la solemnidad hasta la celebración, haciendo de cada emisión una experiencia única.