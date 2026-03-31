Siente la 'Pasión por la Semana Santa' en TRECE: una experiencia para sentir cada instante de fe y tradición

Imágenes de la salida procesional de la Hermandad de la Macarena.

TRECE refuerza su compromiso con una de las citas más importantes del año con una programación especial que invita a los espectadores a vivir la Semana Santa desde dentro. Una propuesta que apela directamente a la emoción, al recogimiento y a la tradición, acompañando a quienes sienten estos días como algo profundamente propio.

La cadena convierte cada retransmisión en una experiencia compartida, acercando a los hogares el silencio de los templos, el fervor de las procesiones y la solemnidad de los grandes actos litúrgicos.

00:00 Volumen Cerrar TRECE Semana Santa 2026 en TRECE

La Semana Santa en directo: emoción que traspasa la pantalla

Desde el Domingo de Ramos, con la Santa Misa desde el Vaticano (10:00h), TRECE abre una ventana a los momentos más significativos. El Martes Santo, la Misa Crismal desde Murcia (11:00h) añade uno de los ritos más importantes del calendario litúrgico.

El Jueves Santo concentra algunos de los momentos más esperados:

10:00h: Desembarco de la Legión y Traslado del Cristo de Mena

18:00h: Misa de la Cena del Señor desde Toledo

19:50h: Procesión de la Vera Cruz desde Zamora

21:00h: Procesiones desde Málaga

00:00h: La Madrugá desde Sevilla

El Viernes Santo, día de mayor recogimiento:

09:40h: Salzillos desde Murcia

17:00h: Pasión del Señor desde Córdoba

18:30h: La Pasión de Adeje (Tenerife)

21:15h: Vía Crucis desde Roma

La programación continúa con la Vigilia Pascual (Sábado Santo, 23:00h) y culmina con la Misa de Pascua y Bendición Urbi et Orbi (Domingo, 10:15h), llevando al espectador desde la Pasión hasta la alegría de la Resurrección.

TRECE Programación Especial Semana Santa en TRECE (2026)

Cine para vivir la historia: relatos que emocionan

El cine acompaña esta programación especial con grandes títulos que ayudan a profundizar en los relatos bíblicos:

MIÉRCOLES Santo

Salomón y la Reina de Saba (01:05h): Dirigida por King Vidor, explora la figura del rey Salomón entre la sabiduría, el poder y la tentación.

Jueves Santo

La espada y la cruz (12:45h): De Carlo Ludovico Bragaglia, una historia de redención centrada en María Magdalena.

De Carlo Ludovico Bragaglia, una historia de redención centrada en María Magdalena. Quo Vadis (14:40h): Dirigida por Mervyn LeRoy, retrata la persecución de los primeros cristianos en Roma.

VIERNES SANTO

En busca de la tumba de Cristo (12:45h): De Simcha Jacobovici, aborda teorías sobre la tumba de Jesús.

De Simcha Jacobovici, aborda teorías sobre la tumba de Jesús. Resucitado (14:40h): Dirigida por Kevin Reynolds, sigue la investigación de un tribuno romano tras la Resurrección.

Dirigida por Kevin Reynolds, sigue la investigación de un tribuno romano tras la Resurrección. La pasión de Cristo (22:45h): De Mel Gibson, una intensa recreación de las últimas horas de Jesús.

SÁBADO SANTO

Sodoma y Gomorra (15:00h): Dirigida por Robert Aldrich, muestra la decadencia de las ciudades bíblicas.

Dirigida por Robert Aldrich, muestra la decadencia de las ciudades bíblicas. La historia de Ruth (17:30h): De Henry Koster, un relato de fe y lealtad.

De Henry Koster, un relato de fe y lealtad. Rey de reyes (20:00h): Dirigida por Nicholas Ray, una de las versiones más emblemáticas de la vida de Cristo.

Domingo de Resurrección

Jesús de Nazaret (14:40h): Bajo la dirección de Franco Zeffirelli, una obra de referencia sobre la vida de Jesús.

Bajo la dirección de Franco Zeffirelli, una obra de referencia sobre la vida de Jesús. San Pedro (22:00h): Dirigida por Giulio Base, recorre la vida del apóstol Pedro.

TRECE Cine de Semana Santa en TRECE (2026)

Una invitación a vivirla, no solo a verla

Con esta programación especial, TRECE reafirma su compromiso con una Semana Santa que se siente y se comparte. Una propuesta que acompaña al espectador en cada momento, desde la solemnidad hasta la celebración, haciendo de cada emisión una experiencia única.