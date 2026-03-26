La Semana Santa se revela como un gran motor económico y social en España: "Es creación de riqueza y un bien para los lugares donde se celebran"

La Semana Santa es mucho más que una celebración religiosa en España. Con más de 5.000 cofradías, un millón de cofrades y 171 semanas santas declaradas de interés turístico, esta tradición se ha consolidado como un fenómeno social, cultural y, sobre todo, económico de primer orden. Así lo ha explicado Ester Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, donde ha detallado el profundo impacto que estas celebraciones tienen en todo el país.

Ester Martín ha destacado que la Semana Santa es "un acontecimiento de gran importancia para los lugares donde se celebran", no solo a nivel religioso, sino también social. La directora de Transparencia de la CEE ha señalado que el número de visitantes que atraen estas celebraciones es "innumerable", con motivaciones que van desde la fe hasta el interés cultural o turístico, tanto nacional como internacional.

Impacto en el empleo y los sectores clave

Uno de los datos más reveladores del análisis presentado por la Conferencia Episcopal es la creación de empleo. Según ha explicado Martín, la actividad generada en torno a la Semana Santa y otras celebraciones religiosas impulsa la creación de "casi 150.000 empleos de forma directa, indirecta e inducida". Esta cifra refleja la capacidad de estas tradiciones para dinamizar el mercado laboral.

EFE/ Juan González Procesión del Santo Entierro durante el Viernes Santo en la Semana Santa de Gijón (2025)

El impacto económico se concentra principalmente en sectores clave para la economía española. "Principalmente, son el sector de alojamiento, restauración, hostelería, también compras y ocio", ha detallado Ester Martín, quien ha añadido que también se produce un "efecto arrastre" en otras áreas de la economía, consolidando al turismo religioso como un gran motor.

Una aportación millonaria al PIB

La CEE ha encargado estudios para cuantificar la riqueza que generan estas festividades. Aunque el análisis engloba otras celebraciones de interés turístico como romerías o el Corpus Christi, los datos ofrecen una dimensión clara de su relevancia: el turismo religioso aporta casi un 9% al PIB turístico y cerca de un 1% al PIB nacional.

En cifras absolutas, este impacto se traduce en casi 10.000 millones de euros, una cantidad que, en palabras de Martín, demuestra cómo "toda esta actividad que se pone en movimiento es generación de riqueza". Este retorno no solo beneficia a las grandes capitales conocidas por su Semana Santa, como Sevilla, Valladolid o Zamora, sino a todos los pueblos y ciudades donde se celebra, convirtiéndose en "un bien para la sociedad".