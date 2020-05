El sector de la hostelería reclama medidas contundentes a Sánchez: "Sentimos envidia sana de otros países"

El sector de la hostelería y del turismo en nuestro país está muy preocupado por los efectos que la crisis del coronavirus puede tener en sus negocios. Pero las preocupaciones también aumentan cuando se mira fuera de nuestras fronteras y se comparan las medidas que países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Italia están aplicando para la reactivación de sus negocios.

La Confederación Empresarial de Hostelería ha mostrado su preocupación con las medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está tomando respecto a su sector, clave en la estrategia económica y laboral de nuestro país.

En este sentido, su presidente, José Luis Yzuel, ha atendido la llamada de 'El Cascabel' en TRECE para explicar cuáles son las sensaciones dentro del sector y para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que mire fuera de nuestras fronteras para ver cómo otros países de Europa están poniéndose 'manos a la obra' para apoyar y activar sus empresas de hostelería y turismo: "Es un desastre. No dejamos de sentir envidia sana por otros países europeos de nuestro entorno por sus medidas para potenciar sus sectores turísticos. No llegamos a entender algunas palabras de algunos ministros que deberían defender nuestro sector, tan importante en la económia de nuestro país, y lo único que hacen es echarlo por tierra. Hay decisiones, como la del confinamiento de 14 días para turistas, que no se entienden y medidas sanitarias que parecen haber salido de una chistera: en Italia recomienda 1 metro de distancia, la OMS 1,5 metros, pero en España como somos más listos que nadie decidimos dos metros. Eso impiden que muchas terrazas puedan abrir. Desde el punto de vista de la hostelería estamos viviendo una situación totalmente dantesca".