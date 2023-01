¿Quién es culpable del fracaso de la ley que ha beneficiado a agresores sexuales: Irene Montero o los jueces?

El PSOE ha anunciado la presentación en el Congreso de una proposición legislativa para reformar la ley del solo sí es sí, con o sin acuerdo con Unidas Podemos, que incluiría un aumento de las penas para los agresores sexuales y en la que no se modificará el artículo referido al consentimiento de la mujer.

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha anunciado la medida en una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede de Ferraz, tras la reunión del Comité Electoral, y ha confiado en que la proposición de ley se registre "lo antes posible" en el Congreso de los Diputados y en que cuente con el consenso de Unidas Podemos para presentarla de forma conjunta.



Y aunque ha asegurado que la voluntad de pacto de los socialistas es "máxima", ha advertido a la formación morada de que el PSOE presentará la reforma por su cuenta si no llegan a un acuerdo.



"La posición del PSOE, si no se llegara a un acuerdo, está clara (...) Si en el caso de no darse esa puesta en común o negociación positiva, por parte del PSOE sí que daremos un paso adelante", ha zanjado.



Fuentes de la parte socialista del Gobierno han incidido en que la intención es presentar la reforma en un plazo "muy inmediato" y han explicado que la base sobre la que están trabajando es la propuesta que prepara el Ministerio de Justicia, al ser "la fórmula más rápida" y tratarse de un departamento que cuenta con "buenos penalistas".



Por su parte, la ministra de Educación ha explicado que el debate de la reforma se está abordando en el seno del Gobierno entre los dos partidos y que, como en otras leyes, la aspiración es alcanzar un acuerdo.



Además, ha remarcado que el objetivo de la reforma es "retocar y corregir los efectos indeseados" de la ley ante las rebajas de condena y algunas excarcelaciones desde que comenzó a aplicarse el pasado octubre y que, según Alegría, han causado "una preocupación social que el PSOE y el Gobierno comprende y entiende".



Según la portavoz del PSOE, la modificación de la norma "no tiene nada que ver con efectos electorales" y responde a la necesidad de "cerrar los efectos indeseados (de la ley) de cara al futuro".



Alegría ha señalado que la ley del sólo sí es sí era una norma "necesaria y demandada por la sociedad", en particular por los movimientos feministas, y enfocada a proteger a la víctima.



Por ello, ha garantizado que "en ningún caso" se va a modificar el artículo referido al consentimiento de la mujer, una línea roja para Unidas Podemos.



"El reconocimiento explícito del consentimiento de la mujer es el corazón de esta ley y, por tanto, en ningún caso se va a tocar dicho artículo", ha subrayado.



La otra idea central de la reforma anunciada por Alegría es que la propuesta va a recoger un aumento de las penas de los agresores sexuales.



La ministra ha explicado que dan este paso ahora tras haber analizado las sentencias conocidas tras la puesta en marcha de la nueva ley y constatar que ha generado un "efecto indeseado" pero ha evitado hablar de asumir responsabilidades o de hacer autocrítica.



"Aquí lo importante son las soluciones", ha dicho Alegría, que tampoco ha querido responder a las críticas de algunos dirigentes de Unidas Podemos hacia el PSOE, ya que opina que no conviene hacer declaraciones que "dificulten el acuerdo" entre los dos socios del Gobierno de coalición.



Fuentes socialistas del Gobierno afirman que están medidas las consecuencias políticas si presentan finalmente la reforma de forma unilateral, pero señalan que todas las formaciones que integran el Ejecutivo tienen que medirlas, no sólo el PSOE.



Las mismas fuentes comentan que la postura dentro de Unidas Podemos sobre esta cuestión no es monocorde y recalcan que se está hablando con todos para poner una solución.



Asimismo, estas fuentes consideran que todos los grupos parlamentarios van a estar a favor de elevar las penas a agresores sexuales, incluido el PP.