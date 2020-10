El profesor de economía de la Universidad de Múnich, Friedrich Sell, ha analizado en 'El Cascabel' la situación en la que se encuentra España que ya preocupa a la Unión Europea, de cara a los 144.000 millones de euros que iba a recibir nuestro país, y que cada vez parece según los expertos que está más lejos de llegar.

Para el profesor Sell, "la renovación del Poder Judicial es a mi juicio un intento de liquidar la separación de poderes. Es un camino muy peligroso hacia ser un estado fallido". Su opinión se suma a la de decenas de magistrados y jueces que también han criticado esta reforma del PSOE y Unidas Podemos.

"Esta reforma del Poder Judicial es un camino muy peligroso hacia ser un estado fallido"

Con respecto a la grave situación económica a la que nos enfrentamos, Friedrich Sell ha explicado que "en Alemania la caída del PIB va a ser de un 6% y en España de más del 12%. Con estas cifras, se puede ver que hay un problema de gestión sanitaria y económica. No se entiende mucho ese conflicto entre hace semanas entre el Gobierno regional de Madrid y el de Pedro Sánchez. Tampoco se entiende tener vicepresidentes en el Gobierno que argumentan a favor de gastos excesivos sociales e incrementar los impuestos. Dentro del Gobierno no hay una visión única y clara de las medidas, y a la vez un enfrentamiento con Madrid".

�� "La renovación del Poder Judicial es a mi juicio un intento de liquidar la separación de poderes. Es un camino muy peligroso hacia ser un estado fallido".



��️ Friedrich Sell, profesor de economía, en #ElCascabel15Opic.twitter.com/6KI4qH7veF — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) October 15, 2020

"Europa no va a dar los 144.000 millones de euros a España"

El economista ha señalado, además, que "no hay una política coherente de gestión sanitaria y económica, ni por parte del Gobierno central ni de las comunidades autónomas. Desde Europa no se ve el esfuerzo para sacar adelante el país de esta crisis". Por tanto, el señor Sell tiene claro que "Europa no va a dar los 144.000 millones de euros a un Gobierno que no está gestionando bien ni económica y ni sanitariamente la crisis".