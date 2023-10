El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha recibido este martes por cuarta vez el encargo del rey de intentar su investidura, un objetivo que tiene como plazo límite la fecha del 27 de noviembre ya que, de no conseguirlo para entonces, se convocarán nuevas elecciones para el 14 de enero.

Sánchez ha sido propuesto como candidato a la investidura tras la nueva ronda de consultas que ha celebrado Felipe VI con los representantes de los partidos después de que fracasase en su intento el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.



Hasta ahora, el secretario general del PSOE había recibido el encargo en tres ocasiones, y sólo en una de ellas consiguió el respaldo del Congreso.



Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno tras triunfar la moción de censura que presentó en 2018 contra Mariano Rajoy, pero antes ya había intentado una investidura que resultó fallida.



Fue en marzo de 2016 cuando, tras las elecciones del 20 de diciembre del año anterior en las que ningún partido consiguió una mayoría clara, Sánchez fue designado por vez primera candidato después de que Mariano Rajoy declinase someterse a la investidura al no tener garantías de que saliera adelante.



Tras firmar un pacto con Ciudadanos, Sánchez no obtuvo la mayoría suficiente al lograr sólo 131 apoyos, los de los dos partidos que lo suscribieron y Coalición Canaria.



No hubo más intentos por parte de nadie al no contar con respaldos para ello y hubo que repetir elecciones el 26 de julio de 2016.



Unos comicios tras los que hubo una investidura fallida de Rajoy, la segunda en la actual etapa democrática, y otra posterior de él mismo que resultó exitosa tras la abstención de la mayoría de diputados socialistas en una decisión que provocó la salida de Sánchez como secretario general el PSOE.



Las siguientes elecciones fueron el 28 de abril de 2019, y tras ellas, el rey designó por segunda vez a Sánchez candidato a la investidura.



Ciudadanos rechazó un nuevo pacto con el PSOE y el presidente del Gobierno no aceptó las exigencias de Podemos para contar con su apoyo, por lo que en las votaciones celebradas en julio de ese año en el Congreso constataron su investidura fallida.



Hubo que volver a las urnas el 10 de noviembre de 2019, tras las que un acuerdo entre PSOE y Podemos hizo otra vez presidente a Sánchez después de que el rey le encargase por tercera vez la tarea de intentar formar Gobierno.