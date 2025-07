Noelia Núñez: “He cometido un error y lo he asumido con todas las consecuencias”

Después de varios días de intensa presión mediática y política, Noelia Núñez ha dado explicaciones en una entrevista concedida a El Cascabel. La ya exdiputada del Partido Popular relató cómo ha vivido “unos días duros” a raíz del escándalo generado por la información académica recogida en su ficha del Congreso, y defendió su decisión de dejar todos sus cargos.

“He asumido la responsabilidad en primera persona, como debe hacerse cuando uno comete un error. Lo primero que hay que hacer es pedir perdón, y luego actuar en consecuencia”, sentenció Núñez. Reconoció que el error fue no utilizar la fórmula habitual de otros diputados —como Patxi López— y describió el fallo como una equivocación en la forma de rellenar el formulario del Congreso, al anotar el nombre del grado sin especificar que aún no estaba finalizado.

“Podría haber hecho como otros: cambiar el dato y resistir, pero eso no es lo que corresponde. Representamos a gente que ha depositado su confianza en nosotros. Yo no podía quedarme en un escaño al que accedí gracias a los votos de ciudadanos que confiaban en otra forma de hacer política”, afirmó. Núñez también subrayó que en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada siempre ha constado toda la información educativa desglosada.

Críticas a la izquierda: “En el PSOE nadie dimite, da igual lo que pase”

Núñez aprovechó la entrevista para señalar lo que considera una doble vara de medir por parte del Partido Socialista. “Pilar Bernabé, José Manuel Franco o la anterior alcaldesa de Jerez han falseado titulaciones y ahí siguen. Solo en el PSOE las únicas dimisiones han sido las de Cerdán por tener que dormir en Soto del Real y de cuatro diputados de Extremadura para aforar al líder regional”, denunció.

También lanzó duras críticas contra Pedro Sánchez, al que acusó de ser el responsable de “marcar el estándar de impunidad” dentro del partido: “El presidente tiene a su mujer y a su hermano imputados, y no dimite. ¿Cómo van a dimitir los demás si su jefe resiste pase lo que pase?”.

En esa línea, defendió la “superioridad moral” del Partido Popular al asegurar que la formación sí actúa cuando hay errores: “Nosotros no estamos aquí para que valga todo, sino para demostrar que hay otra manera de hacer política. Y esa es la que represento”.

“Me han llamado de todo en redes, pero no me da miedo el día después”

La exdiputada, visiblemente emocionada durante la entrevista, explicó que lo más duro ha sido lo que ha sufrido su entorno familiar. “He sido tendencia durante dos días con insultos como ‘zorra’ o ‘hija de puta’. Uno se hace coraza, pero mi familia no está preparada para esto”, confesó. Por ese motivo, afirma que ahora necesita tomar distancia: “Necesito pausa. Recuperarme. Estar con los míos”.

A pesar de su salida institucional, Núñez no descarta continuar colaborando desde la base del partido. “Seguiré afiliada en Fuenlabrada. Es mi casa, estoy orgullosa de mi equipo y vamos a seguir trabajando por el municipio”, dijo. Respecto a una hipotética candidatura futura, fue clara: “Ahora no me lo planteo bajo ningún concepto”.

Europa Press La diputada del PP Noelia Núñez durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados

También mencionó parte de su trabajo en el Congreso, especialmente en temas vinculados con la protección de los menores en el entorno digital y el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Recordó una iniciativa aprobada con Juan Bravo para exenciones fiscales a nuevos trabajadores, “copiada después por Portugal”, como ejemplo de su labor enfocada en la juventud.

Concluyó reafirmando su compromiso con los principios que defiende el PP: “He demostrado que no todo vale. En política no puedes tener miedo al día después si haces las cosas bien”.