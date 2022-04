"No le habría matado": Nacho Abad explica qué hubiera frenado el crimen del parricida de Sueca según su autor

Nacho Abad, periodista de investigación, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE el caso del parricida de Sueca que asesinó a cuchilladas a su hijo de 11 años el día de su cumpleaños: "Lo tenía planificado. El padre no acepta la separación de la madre, maltratada desde hace tiempo. No quería denunciar, se divorcian y él se obsesiona con ella, persiguiéndola e incluso guardando llaves de la casa de los padres de su exmujer. Llegó un día, entró al domicilio, y esperó a que llegara su mujer, sus suegros le descubren, y la policía determina que llevaba dos cuchillos. ¿Qué intención tenía? Es una persona que conducía ebrio y que tenía una fuerte dependencia del alcohol".

Según explica Nacho Abad, la cronología continuó de este modo: "La madre le deja al hijo un par de horas, por ejemplo, para comer, porque de ese modo sabe que no va a beber. Pero en su cabeza planifica el crimen: asesinar al niño el día de su cumpleaños. A los 15 minutos de llegar a casa del padre, llama a la madre para decirle que vaya a por él porque quiere irse y le escucha gritar. La madre corre a por él y, una vez en el exterior del domicilio, escucha al niño gritar de nuevo, pero no consigue entrar. Cuando llega la Guardia Civil, se encuentran que el padre ha asesinado al pequeño de dos cuchilladas".

"El padre insiste en que no hubiera asesinado a su hijo si su exmujer hubiera vuelto con él"

"Cuando presta declaración judicial al ser detenido, dice que si hubiese vuelto su mujer con él no le hubiese asesinado, qué planificó el asesinato el día del cumpleaños del niño porque sabía que el pequeño era lo que ella más quería , y admite que es un maltratador, pero insiste en que nada de eso hubiera sucedido su mujer hubiera vuelto con él".

El periodista de investigación afirma en 'El Cascabel' de TRECE que "el problema fue que había un plazo máximo de 30 días para ratificar la denuncia para que no decayeran las medidas, pero lo hicieron porque no se pidió que hubiese una modificación en el procedimiento civil. No hubo conexión entre los juzgados, y solo queda la orden de alejamiento con la mujer, pero nada con respecto al niño".

La consellera de Justicia reconoce fallos en el caso

Según ha asegurado la consellera, Gabriela Bravo, "han fallado muchas cosas" y ha subrayado que le resulta "bastante incomprensible" que "el letrado o letrada que asistía a la madre del menor" en el proceso de divorcio no tuviera conocimiento de que había sido víctima de malos tratos y de que existía una condena a su exmarido.

Bravo ha hecho estas declaraciones este martes en la Ciudad de la Justicia de Castelló donde ha asistido a un minuto de silencio para condenar este asesinato "cruel" y mostrar "todo nuestro apoyo y solidaridad con la familia, especialmente con esa madre a la que se ha querido acabar con su vida en vida".

La consellera ha indicado que a raíz de este suceso, Justicia ha convocado una reunión con todos los operadores jurídicos -de judicatura, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, atención a las víctimas, el instituto de medicina legal- para "analizar y evaluar qué es lo que ha pasado y por qué, a pesar de que ella denunció, no hemos sido capaces de detectar al monstruo y el riesgo que corría esa mujer, y sobre todo ese menor, y no podernos anticipar". La titular de Justicia ha señalado que en este caso "han fallado muchas cosas" y la primera, ha dicho, la comunicación entre las partes.

También le resulta incomprensible que "no se adopten medidas sobre la vivienda habitual y que en ningún momento se comunique que hay un procedimiento de separación", así como que, "ante un monstruo de esa entidad, tampoco seamos capaces de detectar el verdadero riesgo que está sufriendo esa víctima y ese menor".

"La comunicación hay que mejorarla y que los juzgados puedan tener esa interconexión, aunque en este caso sí que tenían acceso al sistema que permite conocer las resoluciones que dicta un juzgado de violencia, porque es un partido judicial mixto", ha asegurado.

No obstante, ha puntualizado "que se pueda acceder no significa que estuviera obligado", por lo que "lo importante, más allá de tener acceso, es establecer un protocolo para que todos los jueces de familia tengan la capacidad de poder acceder, algo tan fácil como generarles el usuario por parte del Ministerio de Justicia".

Bravo ha indicado que "no podemos consentir que esto siga sucediendo", aunque aquí "hay solo un culpable, el maltratador y presunto asesino, pero las administraciones tenemos la obligación de poner en marcha todos los recursos y asumir la autocrítica".

En este caso, ha indicado la consellera, "se presenta primero una demanda de mutuo acuerdo y con posterioridad ella denuncia". Entonces, ha agregado, "imagino que la víctima tendría dos letrados, el civil y el penal", y en el penal "incomprensiblemente nadie pregunta, ni siquiera las partes, en qué situación están".