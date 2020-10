Miguel Garrido, presidente de CEIM: "Los Presupuestos se han elaborado atendiendo a recetas ideológicas"

El presidente de CEIM y vicepresidente de la CEOE, Miguel Garrido, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y que preocupa enormemente a empresas y autónomos: "Este Gobierno no atiende las necesidades que tiene la economía", ha dicho Garrido.

"No son realistas los Presupuestos, contemplan incrementos de los ingresos que no se van a producir, es justo lo que no se necesita ahora mismo para reactivar la economía", señala el presidente de CEIM. "La bajada de la actividad trae como consecuencia que disminuya la recaudación. Los gastos se han incrementado notablemente, muchos son necesarios, pero otros no como la dotación para RTVE con un incremento del 25% con la que está cayendo. No se van a cumplir, el déficit es enormemente preocupante y nos puede llevar a una situación delicadísima. Este Gobierno no atiende las necesidades que tiene la economía".

�� "Estos no son los Presupuestos que España necesita para salir adelante. Los dos partidos que los han elaborado han atendido a sus recetas ideológicas cuando la prioridad es la crisis económica y sanitaria".



�� @mgarridocierva, presidente de @_CEIM_, en #ElCascabel28Opic.twitter.com/hDX8ci12MO — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) October 28, 2020

"El resto de países apoyan a sus pymes y autónomos de forma decidida, y aquí, en España, es al revés"

El vicepresidente de la CEOE recalca que el Gobierno parece no atender la grave crisis a la que se está enfrentando el país: "Parece que algunos todavía no se han enterado de la situación de emergencia en la que nos encontramos donde cientos de miles de españoles han perdido el empleo y están en una situación de enorme precariedad. Los dos partidos que han elaborado los presupuestos han atendido a sus recetas ideológicas cuando lo que acontece a todo el mundo es algo que el resto de países han tomado como una prioridad".

"No son los Presupuestos que España necesita para salir adelante"

Lo primordial, ha dicho Miguel Garrido, es que "hay que salvar empresas y evitar que no se destruya el tejido empresarial del país. Hemos visto una escenografía nada apropiada para el escenario que vivimos, esas escenas de marketing con las personas que están muriendo. No son los Presupuestos que España necesita para salir adelante".

"Sistemáticamente ya se incumple y se supera el déficit establecido, ya es sobrecogedor, realmente preocupante, pero además todos somos conscientes de que se va a disparar por encima de lo que ellos prevén y nos va a llevar a una situación verdaderamente compleja", ha afirmado Miguel Garrido. "Nos financiamos con los mecanismos de la Unión Europea y nos van a pedir cuentas, vamos a volver a no cumplir las obligaciones. Estos Presupuestos no son responsables. El resto de países están apoyando a sus pymes y autónomos de forma decidida, y aquí es al revés, y contemplan incrementar la presión fiscal. Es un tremendo error el planteamiento que han tenido.