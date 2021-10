Miguel Aguado, divulgador medioambiental: "El apagón en Europa posiblemente no afectaría a España"

Miguel Aguado, divulgador medioambiental, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la posibilidad de que se produzca un apagón generalizado en Europa ante la escasez de energía y qué repercusión podría tener en España. "Tenemos una ventaja importante en España y es que la propia situación geográfica hace que estemos en una esquina y con una pequeña interconexión".

Aguado explica que "tenemos un magnífico mallado, es decir, distribución de la energía. Producimos en España 100.000 megavatios y tenemos una pequeña dependencia de fuera, un 25% del gas de Argelia y un 10% que intercambiamos, a veces compramos y vendemos a Francia. Nuestra propia situación nos permitiría afrontar un potencial apagón en Europa y en España posiblemente no ocurriera".

La red eléctrica de España es una de las más tecnificadas y mejor preparadas del mundo

En este sentido, el experto en energía considera que "una circunstancia muy importante es que nuestro modelo de distribución, la compañía de red eléctrica, es una de las más tecnificadas y mejor preparadas del mundo. Tenemos capacidad, autosuficiencia y aunque ocurriera un apagón en toda Europa, en España no veríamos esas consecuencias tan limitadas como en Austria u otros países de Europa".

Además, ha comparado la situación que podría producirse en Europa con otros países del mundo: "En Estados Unidos por ejemplo, hay un apagón de repente y deja a todo un estado sin luz. Eso en España no ocurre porque tenemos buena distribución. No tendríamos esa situación aunque sí se prevé en España planes de protección civil como hacen en Austria, qué podría ocurrir y cómo actuaríamos. Nuestro gran problema son los grandes incendios, la UME y protección civil prevén que puede ocurrir y diseñan los planes de actuación para esos casos. En España la probabilidad es muy baja".

"Los volcanes no se apagan a bombazos ni se puede dirigir la lava"

Finalmente, Miguel Aguado también se ha referido a la propuesta del presidente del Cabildo de La Gomera de bombardear el volcán de La Palma para dirigir la lava: "La política debe hacer más caso a la ciencia, en La Palma los científicos marcan los pasos a seguir, no está habiendo víctimas y se está actuando bien de forma coordinada. Dejemos que hagan las cosas correctamente, los volcanes no se apagan a bombazos ni se dirige la lava, son incontrolables, pero las cosas se están haciendo bien y no escuchemos las ideas de bombero".

