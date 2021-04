Martínez-Almeida, en TRECE: "Sánchez tiene fotos con quienes dieron un golpe de Estado"

La falta de ayudas que están recibiendo los Ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda que dirige María José Montero, una de las promesas hecha por la titular de Hacienda hace un año, ha provocado que varios de estos hayan denunciado la situación económica ante la que se encuentran un año después de dicha promesa, ya que la pandemia sigue haciendo estragos en las principales ciudades de nuestra ciudad.

Sobre este asunto ha querido entrar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en TRECE TV. "Ese es el titular. En todo un año de pandemia los Ayuntamientos no hemos recibido ni una ayuda para sufragar los gastos extraordinarios que hemos sufrido, y de cara a los fondos europeos sabemos que no va a soltarnos un euro", ha denunciado en 'El Cascabel'.

Almeida, quien ha explicado que en la capital española las cuentas de momento son estables, ha denunciado la situación ante la que se encuentran muchos municipios. "La pregunta que nos hacemos es qué le hemos hecho al Gobierno para que no quiera ayudar de ninguna manera a los Ayuntamientos. Hay algunos que tenemos superávit, pero hay más de 3.000 Ayuntamientos de España que no tienen remanente de tesorería y se ven abocados, en el caso del transporte público, a la quiebra de sus empresas como consecuencia de no poder asumir sus gastos", ha denunciado. Una queja, ha querido recalcar, que se da en todos los partidos políticos y que en el caso de Madrid esta situación agrava todavía más los perjuicios generados por la borrasca Filomena.

Martínez-Almeida defiende que la Comunidad negocie la Sputnik V

Sin embargo, la actualidad sigue marcada por la pandemia y por las cifras que conocemos a diario. Datos que parecen no mejorar en la Comunidad de Madrid tal y como recoge el último informe hecho público por el Ministerio de Sanidad este martes, en el que diversas comunidades autónomas, entre las que se encuentra Madrid, han subido respecto a los últimos días.

"Había un ligero repunte antes de Semana Santa y las autoridades sanitarias están valorando las consecuencias que se pueden derivar de ese confinamiento integral de la Comunidad de Madrid. Ya lo advertimos, que una comunidad con siete millones de poblaciones con una densidad de población altísima, se podía producir aglomeraciones que puedan elevar el número de contagios. Es una cuestión que tenemos que estudiar en los próximos días. La buena noticia está en la vacunación. Ayer en Madrid se produjo el mayor número de vacunación, 43.000 dosis en un solo día", ha explicado.

En este sentido, el alcalde del PP también ha querido responder de forma tajante a la polémica que en las últimas horas ha sobrevolado la política nacional tras las reuniones que el consejero de Sanidad de la región en funciones, Enrique García Escudero, ha mantenido con los responsables de la gestión de la vacuna rusa, Sputnik V. "Si algo ha demostrado la Comunidad es que no va a dejar ningún esfuerzo por tratar la pandemia lo antes posible y por eso agota todas las líneas que se pueden estudiar, y eso no se puede reprochar", ha dicho.

El alcalde de Madrid defiende la foto de Colón

En cuanto a la campaña, que arranca oficialmente el próximo domingo, el líder del PP en Madrid ha explicado que su partido no debe avergonzarse por la foto de Colón, producida hace algunos años junto a Vox y Ciudadanos. "En la foto de Colón había tres partidos constitucionalistas, nosotros conocemos fotos de Sánchez y del PSOE con aquellos que dieron un Golpe de Estado y ha compartido Gobierno con Pablo Iglesias. No tenemos que avergonzarnos de la foto de Colón", ha explicado.

Asimismo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido que el exministro de Sanidad, Salvador Illa, acuda a la campaña: "Que venga a Madrid, porque cuantas más veces venga, más votos tendrá el PP. Si algo queremos transmitir es que hay dos modelos. El modelo de Sánchez y Salvador Illa o el modelo del PP de Isabel Díaz Ayuso en la gestión de la pandemia y de la economía".

El alcalde de Madrid ha defendido en 'El Cascabel' la foto de Colón y ha respaldado la gestión de Ayuso frente a la pandemia a un mes de las elecciones