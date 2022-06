María San Gil advierte en TRECE que la marcha del domingo es el principio de muchas: “No vamos a dejar pasar…”

Quedan dos días para la marcha provida en Madrid, el próximo 26 de junio, a las 12 h, en la que llaman a todos los hombres y mujeres que defienden la vida y su dignidad a iniciar una gran respuesta de movilización, que es necesaria para su defensa y promoción.

María San Gil, vicepresidenta de la Fundación Villacisneros y miembro de NEOS, ha estado en ‘El Cascabel’ para explicar por qué es tan necesaria esta movilización: “Estamos en contra de todas leyes ideológicas y sectarias del Gobierno de Pedro Sánchez. La modificación de la ley del aborto fue la gota que colmó el vaso”, apunta María mientras argumenta las razones: “Que niñas de 16 años, que no pueden fumar, beber o votar, pueden abortar sin el consentimiento de sus padres, también se quitan los tres días de reflexión. Todas las leyes quieren que haya un cambio radical en la sociedad y no podemos seguir callados. Esta manifestación es una oportunidad de manifestar de una forma pacífica nuestro malestar y disconformidad”.

También ha señalado que la movilización de este domingo no solo va en contra del aborto, también de otras muchas leyes aprobadas por el Gobierno en esta legislatura: “La ley de memoria democrática, ley de educación, leyes LGTBI, ley de eutanasia, el desprecio a las víctimas del terrorismo… hablamos de toda esta maquinaria que el Gobierno ha puesto en marcha y que trastoca nuestros pilares de la sociedad”.

“Quiero vivir en una sociedad en la que se proteja la vida, una sociedad donde esto no sucede es muy indigna. La vida no solo se defiende desde la fe, también desde la ética, la moral, la filosofía… y convocamos a católicos y no católicos”, puntualiza María, ya que la marcha de este domingo no tiene ideología política, se trata de una movilización en defensa de la vida y la verdad.

Entre algunas de las cosas que María ha querido destacar, está la incongruencia de una parte de la sociedad que “defienden al zorro ártico, a los nidos de cigüeña… y a los no nacidos no se les defiende. Esto lo hace una sociedad que no funciona muy bien”, y advierte que esta cita del domingo solo es el “la primera de muchas. Somos muchos que estamos dispuestos a hacer la batalla ideológica y cultural. Es una advertencia al siguiente Gobierno. No vamos a dejar pasar determinados temas que nos preocupan”.

“La mayoría de estas leyes que van en detrimento del conjunto de la sociedad. Vamos a estar muy atentos a que se hagan esos cambios. Tiene que haber una alternativa que sume una mayoría absoluta”. La vicepresidenta de la Fundación Villacisneros y miembro de NEOS pone el foco en las próximas elecciones generales: “Nos tenemos que dar cuenta de las tropelías que está haciendo este Gobierno. A Pedro Sánchez le da todo igual… Es nefasto para este país. Tienen que llegar las elecciones e internar revertir esta situación. Nos jugamos la vida y nos hemos olvidado de lo que es la verdad”, sentencia mientras recuerda la cita este domingo, 26 de junio, a las 12 h, en Madrid.