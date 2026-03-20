Marc Vidal alerta del tsunami económico que viene: "La onda expansiva todavía no ha llegado a España, pero la gran mayoría nos llegará dentro de unos meses"

El analista económico Marc Vidal ha lanzado una seria advertencia sobre las consecuencias económicas de la guerra en Irán, asegurando que "aquí no ha llegado todavía la onda expansiva de lo que está pasando". Durante su intervención en el programa 'El Cascabel' de TRECE, Vidal ha señalado la contradicción del Gobierno español, al que considera uno de los más "alarmistas" ante la crisis, pero que a la vez "arrastra los pies a la hora de aprobar medidas".

Unos presupuestos para un mundo que no existe

Vidal ha criticado duramente la situación presupuestaria actual, afirmando que las cuentas vigentes "plantean soluciones a un mundo que no existe". Ha recordado que los presupuestos actuales se diseñaron "cuando no existía ChatGPT", lo que evidencia su desfase con la realidad económica y geopolítica. Para el analista, sin unos presupuestos nuevos, cualquier acción del Ejecutivo serán meros "parches".

La falta de unas cuentas actualizadas, según ha explicado Vidal, hace "muy difícil plantear ayudas a largo plazo" sin saber cuánto durará el conflicto. Ha advertido del riesgo de aprobar subvenciones que se conviertan en permanentes y estructurales, financiadas únicamente con deuda pública, en un momento en que el Gobierno no tiene capacidad para reestructurar el gasto.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Los errores del pasado y un mercado laboral maquillado

El experto ha evocado el temor a que se repitan "los errores de la crisis petrolera de los 70", cuando se subvencionó el precio del combustible y se incentivaron "consumos perversos" que desestabilizaron las cuentas del país. Ha insistido en la necesidad de combinar el apoyo a los hogares sin "distorsionar la realidad del mercado".

Además, Vidal ha destapado las debilidades internas de la economía española, que califica como un "andamiaje brutal". Ha puesto como ejemplo el mercado laboral, donde hay provincias con "más gente cobrando el desempleo que parados" legales, debido a la gran cantidad de fijos discontinuos que no computan en las estadísticas de paro.

Esta fragilidad, según el analista, se refleja en que "el salario más frecuente en este país es inferior al salario mínimo", una distorsión que no ocurre en otros lugares. Esta situación describe a un "cuerpo social empobrecido", muy vulnerable ante los costes derivados de la crisis, que "vamos a pagar más de lo que nos están diciendo".

Europa Press La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

El riesgo invisible: la falta de suministros básicos

Uno de los puntos más inquietantes de su análisis ha sido la alerta sobre una posible falta de suministros básicos. Vidal ha interpelado directamente sobre el origen de productos cotidianos, lanzando una pregunta clave para entender la dimensión del problema: "¿Con qué se piensan que se fabrica el paracetamol?".

Ha detallado que numerosos medicamentos, incluidos algunos para tratamientos oncológicos, dependen del petróleo. También ha mencionado productos tecnológicos, como los chips, que necesitan helio para su fabricación, un elemento con reservas limitadas y que podría empezar a escasear en cuestión de meses si la cadena de suministro se rompe.

Preguntado por José Luis Pérez sobre qué medidas tomaría, Vidal ha descartado una solución simple, pero ha subrayado la urgencia de dos acciones. La primera, "buscar la fórmula para aprobar unos presupuestos", y la segunda, "mejorar la relación con Europa" para plantear un "frente común" ante lo que considera un "problema europeo" y no solo español.