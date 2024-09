La madre de Marta Calvo, "muy contenta" por la prisión permanente al asesino de su hija

"Estamos muy contentos con la condena porque después de muchos años luchando, nos han dado la razón, aunque es un sabor agridulce porque no sabemos donde está Marta y no creo que diga donde está". Son las palabras de la madre de Marta Calvo en 'El Cascabel' de TRECE, en el mismo día en que el asesino de Marta ha sido condenado a prisión permanente revisable. Una lucha de la familia de Marta que ha llegado hasta el Tribunal Supremo.

En la entrevista con Antonio Jiménez, Marisol Burón ha dicho que "esto es una sentencia firme y por mucho que diga algo, no se va a modificar. Es una persona muy malvada, sabe que le he fastidiado la vida en prisión y no quiere decírmelo. Si algún día sabemos donde está Marta, será gracias a la Guardia Civil".

En noviembre de 2019, en la localidad de Manuel, en la provincia de Valencial, Marta Calvo, de 25 años, queda con un hombre a través de una aplicación. Cuando no se vuelve a saber nada de ella, su madre denuncia la desaparición.

El principal sospechoso es desde el principio Jorge Ignacio Palma, colombiano en libertad condicional por tráfico de drogas. La mató, la descuartizó y se deshizo del cadáver. En su declaración, dijo que la muerte fue accidental tras mantener relaciones y mezclar alcohol con cocaína. En realidad, se citaba con mujeres a las que introducía droga en el cuerpo contra su voluntad, y así las mataba.

Y por eso el Supremo estima el recurso de la acusación particular y lo condena a prisión permanente revisable, porque queda probado que asesinó a tres mujeres, además de intentarlo con otras seis. Por tanto, el alto tribunal lo define como un asesino en serie.

Y aunque no han podido enterrar a Marta Calvo, con esta condena su familia siente que por fin se le ha hecho justicia.