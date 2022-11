Los transportistas, divididos por la huelga indefinida: "No se dan las condiciones para un paro"

Otra huelga indefinida y ya van dos parones de los camioneros en esta legislatura. A partir de la noche del domingo al lunes, arranca una huelga que ha convocado la misma plataforma de marzo, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera.

Razones para la huelga

La plataforma denuncia que los transportistas siguen trabajando a pérdidas. En el programa de hoy hemos podido hablar con Miguel Cánovas, Portavoz de la plataforma, "si no ponéis entre la espada y la pared, la cosa va mal". En concreto, lamentan que se está incumpliendo la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, "lo que un político tiene que tener es respeto; no han cumplido con lo pactado. Hubiéramos evitado muchas cosas, qué hacemos, ¿seguir aguantando? Lo que tienen que hacer es cumplir. Levantamos el paro en abril para dar tiempo a que esto se pusiera en marcha y no volver a tener que despedir a nuestros trabajadores. Y no ser sustituidos por empresas deslocalizadas que necesitan mano de obra barata". Critican también un aumento de costes de más del 30% y que, por eso, más de 200 empresas cierran cada mes. Y a esto, habría que sumar el elevado precio de la gasolina, a pesar del descuento de 20 céntimos que aprobó el Gobierno antes de verano.

Posibles consecuencias de la huelga

Como ocurrió en marzo: subida de precios y desabastecimiento, sobre todo, en la construcción, siderurgia y alimentación. De hecho, por este tipo de consecuencias, entre otras cosas, hay transportistas que no están de acuerdo con la huelga, "nosotros creemos que no se dan las condiciones para hacer un parón, no es el mejor momento, creo que no se han leído el gran decreto del Gobierno. Hay muchas que hacer y cosas que mejorar, eso sí", comenta Antonio Villaverde, presidente de la Asociación Transportistas Autónomos, que además añade que "nadie trabaja a pérdidas, no me creo que todos trabajen a pérdidas. Yo sé lo que hay en la calle, el Real Decreto prohíbe trabajar por debajo de coste y lo que debe hacer un transportista que trabaja a pérdidas es dejar de trabajar, porque, si no, está distorsionando el mercado".