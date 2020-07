Los derechos y obligaciones que tiene el usuario cuando decide cancelar unas vacaciones en época de COVID-19

El abogado y especialista en asuntos de reclamaciones, Marcelino Tamargo, ha compartido unas palabras esta noche en 'El Cascabel' para explicar cuáles son los derechos de los usuarios que, por miedo al coronavirus, decidan cancelar sus vacaciones. En este sentido, Tamargo ha explicado que todavía no se han presentado reclamaciones por parte de individuos a título personal, pero sí se han judicializado casos donde entran varias compañerías de viaje.

El abogado ha explicado que cuando contratamos un viaje completo a través de una agencia, esta puede decidir por un motivo u otro cancelar nuestra reserva. Una circunstancia habitual donde el consumidor no puede recuperar el dinero, sino que desde la agencia les proporcionarían un bono para ir en otra fecha o, como mucho, un cambio de destino. El nuevo Real Decreto publicado por el Gobierno tampoco contempla, en caso de que un territorio esté confinado, que el usuario sea quién pueda cancelar el lugar de visita.

En ese caso, ha explicado, la agencia de viajes debe repetir la doble alternativa anterior, es decir, ofrecer un bono o cambiar de lugar. En este caso, además, la ley estipula que el usuario no puede rechazar el bono para recuperar el dinero. "En ese caso, no. No existe una causa mayor el poder ir a una agencia de viaje para que le devuelvan el dinero ya puesto. Cuando vaya a la agencia, le propondrán destinos alternativos, y en caso de que no satisfagan esos destinos, le darán un bono que no podrá rechazar", ha explicado.

La única forma en la que puede haber una vía alternativa es cuando el viaje que has cogido, en vez de ser completo, se ha ido desgranando por diferentes contratos. Es decir, el hotel con una agencia y las demás cosas con otra. En ese escenario es donde las agencias entran en acción y son ellas las que deben negociar.

En el caso del que el hotel al que tienes que ir estuviese confinado, como ha ocurrido al equipo madrileño del Fuenlabrada, ahí es el Estado es quién se hace cargo de los gastos. "En ese caso, tendría que pagarte el Estado la parte que tú no vas a pagar. Tú no vas a pagar esos días. Si es una medida sanitaria local o se publica en el boletín de la provincia, será la administración la que te pague la estancia con todo incluido", ha comentado en 'TRECE TV'. En este sentido, como abogado, él sí que ha recibido muchos casos de este tipo a raíz de que la pandemia a muchas personas les pilló fuera de casa, e incluso en el extranjero, y ha comentado que no ha habido ningún problema: "Hemos analizado muchas reclamaciones de ese tipo y realmente no hubo ningún problema".

La cuestión cambia, no en vano, si nosotros decidimos ir a un apartamento y no a un hotel. Ahí entra la negociación entre inquilino y propietario, pero es muy difícil que la administración fuese a correr los gastos. "Al ser un tema privado, hay que tener cuidado porque cuánto te va a pagar la administración. El derecho no te ampara y tienes que negociar con el administrador de la vivienda", ha explicado.