Los alcaldes de la Mariña de Lugo miran con preocupación el brote de coronavirus que ha aparecido en la zona

La semana comienza con 15 autonomías con cerca de 60 rebrotes de coronavirus, todas salvo La Rioja y Asturias, y con dos zonas en Lleida y en Lugo en las que se han vuelto a tomar medidas de confinamiento para detener la transmisión comunitaria. Esta misma situación se mantiene en un edificio de pisos de Santander (Cantabria) y en otro de Albacete. Además, Murcia ha registrado dos nuevos brotes el pasado fin de semana y varias zonas de Aragón inician la semana aún en la fase 2 a la que retrocedieron a finales de junio.

La otra comunidad con una zona en confinamiento es Galicia. La Xunta decidió este domingo cerrar durante cinco días la comarca de la Mariña de Lugo porque sigue sumando casos positivos. El cierre se mantendrá hasta el viernes, dos días antes de las elecciones autonómicas.

El brote se dio a conocer el 24 de junio y este lunes suma 143 casos activos, 26 más que ayer y con cinco personas hospitalizadas. Los municipios han vuelto a cerrar parques y zonas públicas y deportivas para evitar contactos, se limitan de nuevo los aforos y se reducen los horarios de apertura de los locales de hostelería de la comarca, que deberán cerrar a medianoche durante este periodo.

El alcalde de la localidad de Alfoz en Lugo, Jorge Val, nos ha contado en 'El Cascabel' cómo se está desarrollando el confinamiento en su municipio: "Hay ayuntamientos que tiene muchos positivos, en nuestra localidad no tenemos ningún positivo pero esperemos que dentro de unos días la pandemia esté controlada en toda la zona. Todos los municipios estamos colaborando con la Xunta de Galicia para tener controlado el brote. Tenemos que criticar que nos han pasado competencias que no son propias de los ayuntamientos pequeños como este. No tenemos medios, información e infraestructura para controlar la pandemia. Esas competencias son difíciles que las controlemos por eso pedimos ayuda a la Xunta".

En este sentido, Val ha señalado que el origen del brote se ha producido en una concentración de jóvenes: "No sabemos cuál es el verdadero origen. Sabemos que son gente joven. La juventud se mueve más rápido que la gente mayor y por eso hubo más contagios. Me parece que estos cinco días de confinamiento se han puesto por las elecciones, cuando lo normal es que los confinamientos sean al menos de 15 días. Espero que estos días sean suficientes".