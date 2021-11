La incesante subida de precios están afectando a diversos sectores, entre ellos el de la agricultura. En muchas ocasiones, los costes de producción son superiores a los ingresos, ya que el precio de venta de estos productos está congelado desde hace más de diez años. En este sentido, los agricultores de nuestro país han alzado la voz para explicar que está situación es insostenible. La secretaria general de ASAJA en Almería, Dori Blanque, ha contado su testimonio en 'El Cascabel' DE TRECE. "La realidad es que ahora mismo hay un aumento desmesurado de los costes de producción. El precio que tenemos de los productos se fijó hace 15 años. La subida de la cesta de la compra no repercute en absoluto en el precio que se paga al agricultor. Los agricultores alzan la voz por la subida de precios: "Si no nos ayudan nos vemos abocados a no producir".

"Si no tenemos ayuda por parte de las administraciones al final nos vemos abocados a que no podemos producir", ha señalado Blanque.

En cuanto a su negocio, la producción de berenjenas, la secretaria de ASAJA ha explicado cómo han subido los costes en las últimas semanas: "Hasta el mes de septiembre producir un kilo de berenjenas costaba 35 céntimos. Después ya subimos a los 50 céntimos. Estamos hablando de cultivo intensivo, lo que significa unos costes de producción bastante altos. A la hora de vender este kilo, ya la semana pasada estaba por debajo de los costes de producción, alrededor de los 40 céntimos".

También ha hecho un barómetro sobre cómo están los costes y los precios en la actualidad en diversos productos: "Menos el pimiento, el resto de cultivos están por debajo del precio de producción. Es una situación insostenible. Hay que tener en cuenta que el tema de la electricidad nos ha subido más de un 300%, llevamos tres meses de campaña en los que es imposible cubrir costes de producción".

En cuanto a la acción del Gobierno, Dori Blanque se ha centrado en una promesa del ministro de Agricultura, que prometió una ley para regular la diferencia entre costes y precio de venta: "Nos lo prometió a través de la Ley de la Cadena Alimentaria, hay que recordar que esa ley todavía no está en vigor. Según los trámites parlamentarios estaba previsto que saliese en noviembre, pero todavía no tenemos informaciones sobre cuándo entrará en vigor".

Por último, respecto a si puede haber un problema de desabastecimiento a corto y medio plazo, Blanque ha señalado que a nadie le gusta pagar por trabajar: "Somos la conocida como la huerta de Europa. Somos la única zona que en invierno abastece a Europa de productos, ya que solo nosotros podemos producir en invierno. El resto de países lo tiene bastante complicado. Evidentemente, nadie está dispuesto a ir a trabajar y pagarle al empresario. Nuestro caso es ese. Además, hay productos que tienden a desaparecer, como es el caso del tomate".