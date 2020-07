La lección de Gay de Liébana a Fernando Simón por alegrarse de que los turistas británicos no vengan a España

El economista Gay de Liébana ha entrado esta noche en 'TRECE TV' para comentar las últimas novedades que ha habido en torno a las recomendaciones que ha hecho Reino Unido sobre no acudir a España. Un verano atípico dada las circunsancias de coronavirus pero que se ha visto agravado tras el anuncio de las autoridades británicas, lo que Liébana ha advertido que va a suponer "un cierre de persianas" que ya se está notando, a expensas de lo que puedan indicar índices en los próximos meses.

Estas consecuencias, para el economista, vienene heredadadas por la falta de gobernanza de todos los órgano de Gobierno en España y va a suponer que "la economía española va a ser la que más se va a empobrecer de toda la Unión Europea". Un final de verano temprano que el sector hotelero y turístico, pese a sus mejores intenciones y esfuerzos, mira con preocupación porque los turistas no van a llegar de igual modo a nuestras costas este año, algo que sí parece estar ocurriendo en otro países miembro como Portugal y Grecia.

Dónde estaba González Laya

Por ello el economista ha criticado la posición del Gobierno de Pedro Sánchez y en especial el papel de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien se ha enterado de esta noticia en Turquía. Para Liébana no es normal que la número uno del principal ministerio en este asunto no haya tomado una decisión instantánea. "Yo creo que la ministra de asuntos exteriores no sé qué pinta en Ankara. Se tendría que haberse desplazado a Reino Unido", ha explicado.

Las palabras de Fernando Simón

Tambíén ha criticado las palabras del director de Alertas y Emergencias Sanintarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, quien ha visto como bueno que los turistas no acudan este año a nuestro país ya que les supone "un problema menos". Liébana ha considerado que sus palabras son una "metedura de pata" y ha pedido que él y el presidente de Gobierno llamen a las autoridades inglesas para explicar bien cuál es la zona por los diversos territorios, ya que muchas veces es mejor que incluso la del país inglés.

También te puede interesar

La mirada económica de Gay de Liébana: “Credibilidad y espejismo”

La mirada económica de Gay de Liébana: “Aplausos zalameros”