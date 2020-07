La mirada económica de Gay de Liébana: “Aplausos zalameros”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Faena rematada. Llegada a palacio. Aplausos. Entrada en el Congreso. Más aplausos. Como si el diestro, tras cortar tres orejas saliera a hombros por la Puerta del Príncipe de la Maestranza de Sevilla, entre vítores. ¡Torero, torero!, loan los devotos. Caras risueñas de sus señorías en las bancadas de la Carrera de San Jerónimo, no importa su color. Una España. Quizás la de padrastros y madrastras. Ajena a la otra España, la de sus hijastros, con pena en sus rostros. La España de persianas bajadas, comercios cerrados, con el 25% de su población en riesgo de pobreza o exclusión social, con un ingreso medio por persona de 11.680 euros, millones de españoles entre el paro y el ERTE, un tercio de los hogares que no puede permitirse ir de vacaciones una semana al año y un tercio, también, sin capacidad de afrontar gastos imprevistos. La España real, Sergio, que por más zalamería que cunda en los cenáculos políticos, se desangra. No está el patio para vitorear cuando se riega a España con dádivas y endeudamiento.

¿Qué país avanzado sufre la mayor caída del PIB en 2020 y su recuperación será más achacosa? ¿Qué país de Europa tendrá el mayor déficit público en 2020 y 2021? ¿Cuál es el país europeo en que la deuda pública se dispara más y pasa a encuadrarse entre los países con mayor endeudamiento de todo el orbe? ¿Qué país lidera el paro en toda Europa, por delante de Grecia, y su tasa de paro aumentará más en 2020 y 2021? ¿En qué país europeo desaparecen más empresas? ¿En qué país europeo hay y habrá más concursos de acreedores? ¿Cuál es el país de Europa, o del mundo, en que el gasto público contiene un porcentaje más alto de contenido de industria política? ¿Qué país europeo tiene más ministerios y más asesores como altos cargos? España, Sergio, siempre España. Como se dice en Sevilla: ¡y sin acritud!

