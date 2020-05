Las grandes superficies: "Para salvar los puestos de trabajo, primero hay que salvar la empresa"

Javier Millán Astray, presidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, ha analizado los riesgos de la decisión del Gobierno de retrasar la apertura de las grandes superficies al menos hasta el próximo 25 de mayo. Se trata de un sector en el que se ocupan 250.000 trabajadores, de los que 100.000 se encuentran en situación de ERTE, y que factura 42.000 millones de euros al año.

Desde el sector "no entienden" que no se permita aún su apertura, ya que estas empresas llevan dos meses cerradas y que han preparado "rigurosos planes de contingencia con medidas extraordinariamente severas para preservar al máximo la seguridad de clientes y trabajadores". Tampoco se explican por qué, una vez abiertos otros comercios de menos de 400 metros cuadrados que venden otros productos que no son de alimentación, las grandes superficies no pueden también levantar la persiana, precisamente por poder ser en ocasiones "más seguros" que los locales pequeños.

Además, Millán Astray también señala que el cierre de las grandes superficies conlleva un problema añadido: "De que abran nuestras empresas dependen nuestros proveedores, depende toda la industria española, que vende sus productos a través de nuestras tiendas". "Conviene empezar a mover la economía porque al final el estado de bienestar quienes lo pagan son los impuestos de las empresas y de los ciudadanos", ha añadido el presidente de las grandes empresas de distribución.

Acerca de si es posible que estas empresas mantengan al completo sus plantillas hasta diciembre, tal y como está exigiendo el Gobierno, Millán Astray ha afirmado que esto solo podría plantearse "si se dan unas condiciones de flexibilidad laboral que permitan a los trabajadores y a los empresarios bajo ese presupuesto". "Ya lo hicimos en la crisis anterior, se hicieron una serie de sacrificios muy importantes por parte de los trabajadores y de las empresas, pero se consiguió mantener el empleo", ha recordado Astray. "Si no se da flexibilidad suficiente, el problema no es que se puedan perder puestos de trabajo, sino que se pueda perder la empresa. Para salvar los puestos de trabajo, primero hay que salvar la empresa", ha concluido el presidente de las grandes superficies.