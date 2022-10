Juan Marín, forzado a darse de baja de Ciudadanos: "Arrimadas me dijo que aceptara la propuesta de la Junta"

La dirección de Ciudadanos (Cs) ve "clarísimo" que es incompatible que el exvicepresidente de Andalucía, Juan Marín, milite en el partido naranja, una vez asumido el cargo de presidente del Consejo Económico y Social andaluz, dependiente de la Junta, una decisión que Marín no entiende y que ha asumido con disgusto.

Juan Marín, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar cómo se siente: “Me han pedido que debería presentar mi dimisión porque había malestar en algunos miembros de la ejecutiva nacional. Pensé que era una broma de cámara oculta. Yo he pagado con mi dimisión las pasadas elecciones y asumí responsabilidades, pero no dimití como afiliado. No creo que haya hecho nada que merezca este trato de mi partido cuando Inés Arrimadas ha estado siempre informada de todas las opciones que yo estaba barajando para volver al trabajo. Me ha decepcionado enormemente y creo que es por imposición del partido, por lo que me piden que me dé de baja, aunque saben que no he hecho nada, por lo que no me pueden abrir un expediente de expulsión. Nadie lo entiende. He tenido el respaldo de muchos compañeros como Begoña Villacís”.

“Mi presidenta vio con buenos ojos y me dijo que aceptara esta propuesta del presidente de la Junta. Esto obedece a que algunas personas que dirigen mi partido son unos ignorantes de lo que es el órgano en el que estoy, que es independiente al Gobierno”, relata incrédulo. “Han sido muchos años de dedicación con un alto coste personal. No se entiende. Que me pidan esto no es plato de buen gusto y yo escribí un correo electrónico que nunca pensé que este momento podría llegar y mucho menos por ese motivo y aludo a la ignorancia de todos aquellos que piden dentro del partido esto”.

Suspendida la negociación entre PP y PSOE sobre el CGPJ

El PP se planta y suspende las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial por la reforma del delito de sedición para favorecer un acuerdo con ERC sobre los presupuestos.

Sobre este tema, Juan Marín ha opinado que “es una historia que cansa al conjunto de los españoles. Una vez más, esas negociaciones se ven frustradas porque el Gobierno mete en la ecuación esa negociación presupuestaria por la reducción de las penas por este delito, como si la gente se hubiera olvidado de la declaración de independencia por parte de estos señores. Creo que es una tomadura de pelo en un momento como este cuando se podría haber llegado a un acuerdo. Estamos haciendo el ridículo a nivel internacional. No me extraña esta forma de proceder de la señora Montero, donde todo cuela con tal de sacar adelante unas cuentas públicas que luego nunca cumple”.